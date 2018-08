Beinprothese aus Wildeshausen: Schon bald möchte Bruna Samba tanzen

19-Jährige zurück in Brasilien

+ © Marowsky Bruna Guandanucci Bissoli kurz vor dem Abflug nach Brasilien mit ihrer umgearbeiteten Prothese. © Marowsky

Wildeshausen - Nach einer 30-stündigen Rückreise sind Bruna Guandanucci Bissoli und ihre Mutter Marcia in ihrem Heimatort Presidente Prudente (sechs Autostunden von Sao Paulo) in Brasilien angekommen. Bruna hatte in Wildeshausen dank vieler Spender eine neu angepasste Beinprothese erhalten. Die Krücken wird sie aller Voraussicht nach bald kaum noch benötigen.