Schokofahrt: Letzte Etappe emissionsfrei

Wildeshausen – Zum fünften Mal sollten in diesem Frühling im Rahmen der internationalen Schokofahrt 100 Kilogramm Schokolade per Fahrrad von Amsterdam nach Oldenburg und 30 Kilogramm weiter nach Wildeshausen transportiert werden. Doch auch hier machte die Coronakrise den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung, weil internationale Fahrradreisen derzeit untersagt sind.

„Vor einigen Tagen ist die sehnlich erwartete Bio-Schokolade auf einer Palette in Oldenburg eingetroffen“, berichtet Martin Bruns, der bereits mehrmals die Tour von Amsterdam nach Wildeshausen unternommen hatte. „Um die Produzenten von Kakao in der Dominikanischen Republik und die niederländische Schokoladenmanufaktur sowie die engagierten kleinen Geschäfte nicht hängen zu lassen, wurde der Transport von Amsterdam nach Oldenburg diesmal ausnahmsweise per klassischer Spedition bewältigt. Für die dabei anfallenden CO2-Emissionen werden die Amsterdamer „Chocolatemakers“ einen Ausgleichsbetrag über den niederländischen Fair Climate Fund für ein Wiederaufforstungsprojekt in Peru zahlen. Das Projekt unterstützt Kaffeebauern, mit denen die nachhaltigen Kakaoverarbeiter ebenfalls zusammenarbeiten.

Am Montag übernahm Bruns mit dem Fahrrad die letzten Kilometer, um wenigstens den abschließenden Streckenabschnitt klimaneutral zu bewältigen. Gut 30 Kilogramm Schokolade transportierte er auf seinem Fahrrad mit Anhänger und verteilte die Fracht am Dienstag in Geschäften in Wildeshausen und Harpstedt.

„Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden diesmal mehr als 4 000 Kilogramm Schokolade bestellt“, berichtet Bruns. „Die Rekordmenge hat auch eine Kehrseite: Die ,Chocolatemakers‘ in Amsterdam mussten mit krisenbedingt reduziertem Personal deutlich mehr Mengen bearbeiten und versandfertig machen. Das dauerte viel länger als gedacht, und so war ein wenig mehr Geduld als gewohnt bei den Konsumenten gefragt.“

Das Besondere an der Schokolade ist laut Bruns, dass der biologisch angebaute und zu fairen Bedingungen gehandelte Kakao mit dem Segelschiff „Tres Hombres“ emissionsfrei aus der Karibik nach Europa gelangt. In Amsterdam rösten und conchieren die „Chocolatemakers“ selbst und nehmen sich die dafür nötige Zeit. Die Maschinen arbeiten dabei ausschließlich mit Solarstrom vom Dach der Fabrik. Die Schokoladensorte heißt wie das Schiff auch „Tres Hombres“.

Alle Geschäfte, die bundesweit die Schokolade anbieten, sind auf der Webseite schokofahrt.de zu finden. Die süße Spezialität ist in Wildeshausen beim Buchhandel Bökers am Markt, im Bioladen Flax und in Harpstedt in Carmens Bioladen zu erwerben.

Jetzt warten Bruns und seine Mitstreiter auf den Oktober, denn da wollen sie noch mal starten, um Schokolade für Weihnachten abzuholen. Sie hoffen, dass die Krise dann ganz vorbei ist oder die Maßnahmen insoweit gelockert wurden, dass solche Fahrten über Landesgrenzen erlaubt sind. dr