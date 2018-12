Freies WLAN rund um das Stadthaus freigeschaltet 

Julian Kornberger, Jens Kuraschinski, Claus Marx und Michael Müller (v.l.) stellen das freie WLAN in der Innenstadt vor.

Wildeshausen - Pünktlich zum Weihnachtsmarkt hat die Stadt Wildeshausen einen leistungsstarken, kostenlosen und freien Internetempfang vom Stadthaus aus freigeschaltet. Dadurch wird der Marktplatz mit den angrenzenden Straßen „ausgeleuchtet“. Ziel ist es, zeitnah einen Bereich vom Westertor zur Herrlichkeit, vom Bahnhof zum Huntetor und über den Gildeplatz hinaus zu versorgen. Damit wird das alte und deutlich schwächere Pilotprojekt aus dem Jahr 2015 überflüssig gemacht.

„Soweit es geht, werden zunächst eigene Internetanschlüsse der Stadt genutzt. Dabei ist die spätere Einbindung von Privatleuten und Unternehmen aber notwendig, um eine weitergehende flächendeckende Versorgung zu ermöglichen“, so Wirtschaftsförderer Claus Marx. Es hätten sich auch schon mehrere Betriebe gemeldet. Diese hätten aber von ihrem Versorger noch nicht die freien Breitbandkapazitäten bekommen, um den Ausbau zu unterstützen.

Nach Angaben von Bürgermeister Jens Kuraschinski hat die Stadt schon einige Antennen installiert und in Betrieb genommen. Wildeshausen hat mehrere Geräte erworben und rund 4400 Euro inklusive der Einrichtung der Software bezahlt. Der Vertrag mit dem Dienstleiter Digineo aus Bremen ist zunächst auf zwei Jahre befristet. So lange betreut die Firma das Wildeshauser Angebot, dann wird entschieden, ob es so oder anders weitergeht. Die Bedingungen klingen auf jeden Fall gut: „Pro Antenne können rund 200 Nutzer ins Internet“, verspricht Informatiker Julian Kornberger.

Das jetzt gewählte System funktioniert ähnlich einem Freifunknetz. „Allerdings sind wir und alle, die sich in Wildeshausen daran beteiligen, durch den professionellen Betreiber nicht mehr in der Störer-Haftung“, erklärt Marx. Etwaiger Missbrauch der Datenverbindung würde also nicht dem privaten oder gewerblichen Anbieter aus Wildeshausen angelastet.

Bandbreite beträgt 50Mbit/s

Die zur Verfügung stehende Bandbreite beträgt derzeit 50Mbit in der Sekunde und wird auf die Nutzer aufgeteilt. Sollte die Bandbreite ausgebaut werden, müssten die jetzt installierten Geräte dafür nicht mehr aktualisiert werden.

Fachbereichsleiter Michael Müller nennt einige Gründe, warum die Stadt das freie Internet eingerichtet hat: Die Kunden sollen sich in der Innenstadt wohlfühlen, und die eingesetzte Technik bietet weitere Möglichkeiten, um auf aktuelle Angebote, Aktionen und Sehenswürdigkeiten hinzuweisen. Zudem könnten die Besucher einmal das Netz anwählen und müssten sich in der Folgezeit nie wieder darum kümmern.

Das System ist zwar offen für alle Passanten, die privaten Daten eines jeden Anbieters, der eine Antenne installiert hat, werden aber grundsätzlich geschützt, weil sie vom öffentlichen Netz getrennt werden. Auch für die Nutzer des WLAN auf der Straße oder im Geschäft gilt: „Sie können von dort aus sogar Internetbanking machen“, beugt Kornberger Ängsten vor. Die Daten würden immer verschlüsselt übertragen.

dr