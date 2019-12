Schnell noch Weihnachtsgeschenke kaufen

Wildeshausen - Von Gregor Hühne. Weihnachten steht vor der Tür, und für manchen auch die immer drängender werdende Frage: Was soll ich bloß verschenken? Wir haben in der Wildeshauser Innenstadt nachgefragt und interessante Anregungen gefunden.

Eine große Auswahl an Produkten aus der Wittekindstadt hält die Tourist-Information des Verkehrsvereins im historischen Rathaus bereit. Vorsitzender Gerold Ratz kennt passende kleine Weihnachtsgeschenkideen. Besonders beliebt sei das „Wilshuser Brunnentröpfchen“, so der 68-Jährige. „Ein milder Kräuterlikör und absoluter Bestseller, der sonst nur noch in Wildeshauser Gaststätten erhältlich ist“, so Ratz.

Im Angebot des Vereins seien außerdem „sehr praktische Regenschirme mit Wildeshauser Motiven“, wirbt Uta-Maria Kramer für ein weiteres Produkt. Daneben stünden ebenso Tassen, Taschen und Rucksäcke hoch im Kurs, ergänzt die 49-Jährige.

Seit rund zwei Jahren tragen die Wildeshausen-Artikel das neue und aktuelle StadtLogo. Geöffnet ist der Verkehrsverein noch bis morgen um 17.30 Uhr. Danach geht es bis zum 6. Januar in die Winterpause.

Für Unentschlossene führt zumeist kaum ein Weg an einem Buchgeschenk vorbei. Frerik Welz und Maik Schulze von der Gilde-Buchhandlung wissen, welche Bücher bei Kunden in der Vorweihnachtszeit gefragt sind. „Eigentlich merken wir schon seit November, dass die Nachfrage im Laden steigt“, sagt der 29-jährige Schulze. „Aber am 23. und 24. Dezember erwarten wir hier den Großkampftag“, ist der Wildeshauser überzeugt. Sein Kollege gibt derweil Hinweise, welche Ware in diesem Jahr gefragt ist. „Der Jahresrückblick geht immer“, sagt der 20-Jährige aus Rechterfeld. Auch das Buch „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land“ stehe hoch im Kurs der Kunden. Plötzlich sehr nachgefragt, wenn auch schon etwas länger im Regal, ist das Buch „Toleranz“ des ehemaligen Bundespräsidenten Hans-Joachim Gauck, berichtet Welz.

Einen „Kurzurlaub für die Seele“ finden Kaufwillige in der „Parfümerie Schuback“. „Und der ist sogar zum Mitnehmen“, sagt die 46-jährige Angestellte Simone Ostermann. Ihre Kollegin Emine Mohamad präsentiert währenddessen den neuesten Weihnachtsduft einer bekannten Marke. „Auch viele Herren sind derzeit unterwegs, um noch schnell ein Geschenk zu finden“, verrät die 36-Jährige aus Bremen.

Zu guter Letzt hat der Weihnachtsmann seine Helfer auch unter den Juwelieren. „Klassische Einsteiner sind auch zu Weihnachten immer beliebt“, erzählt Lea-Sophie Klatt. Die 23-Jährige ist Mitarbeiterin von „Meyer & Rademacher“. Seit 2018 verkauft das Geschäft den sogenannten „Geestring“. Ein hochwertiger, mit Geestsand eingearbeiteter Ring verziert mit regionalen Motiven wie dem Wildeshauser Rathaus, der Alexanderkirche und der Hunte. „Ein schönes Geschenk, das auch von Kunden nachgefragt wird, die nicht mehr hier leben“, gibt Klatt den Geschenkesuchern mit auf den Weg.