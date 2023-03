Schneeglätte im Landkreis Oldenburg: Bus verunglückt, Laster umgekippt

Von: Dierk Rohdenburg

Schnee und Eis behinderten den Verkehr im Landkreis Oldenburg. © Meike Engels/Imago

Landkreis – Im Landkreis Oldenburg verzeichnete die Polizei am Freitag bis 10 Uhr 20 Verkehrsunfälle, bei denen zum Teil hohe Schäden zu verzeichnen waren. Im Bereich der Autobahnpolizei Ahlhorn kamen am Freitag bis um 9.25 Uhr 27 glättebedingte Unfälle hinzu.

Um 6.10 Uhr kam ein nicht mit Fahrgästen besetzter Linienbus auf dem Haschenbroker Weg in Großenkneten nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Bus entstanden laut Polizeibericht Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Ebenfalls um 6.10 Uhr geriet ein Sattelzug auf der B 213, etwa in Höhe Hengsterholz, auf den aufgeweichten Grünstreifen und kippte auf die rechte Seite. Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro. Zunächst musste eine halbseitige Sperrung errichtet werden. Für die spätere Bergung war eine Vollsperrung der B 213 erforderlich.

Um 7 Uhr kam ein Kleinbus auf dem Huntloser Moorweg in Großenkneten nach links von der Fahrbahn ab. Hier entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Um 8 Uhr kam es auf der Sannumer Straße in Großenkneten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Auto. Die 52-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Wagen entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro.

Um 10 Uhr verlor ein BMW-Fahrer auf der Straße „Bauerschaft Bargloy“ in Wildeshausen die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der BMW war nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von 8.000 Euro.

Auf den Autobahnen kam es zu 27 glättebedingten Unfällen

Auf der A 29 kam um 5.05 Uhr in Höhe der Rastanlage Huntetal ein Audi ins Schleudern. Nach dem Zusammenstoß mit der mittleren Schutzplanke blieb der Audi auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Fahrer eines Kleinwagens fuhr dort hinein. Es entstanden Schäden in Höhe von 18.000 Euro. Auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Männer wurden gegen 6.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bremen mit einem VW den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Hamburg. Ungefähr in Höhe des Dreiecks Ahlhorn fuhr er auf den vorausfahrenden Audi eines 57-Jährigen aus Verden auf. Beide Wagen gerieten in der Folge ins Schleudern, kollidierten mit der mittleren Schutzplanke und kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der VW konnte später auf den Seitenstreifen geschoben werden. Der Audifahrer erlitt schwere, der Beifahrer leichte Verletzungen. Die Schäden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wurden auf 60.000 Euro beziffert.