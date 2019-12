Schmuggel fliegt in Wildeshausen auf

AUS DEM GERICHT 23-Jähriger aus der Haft vorgeführt

+ In Handschellen kam der 23-Jährige ins Amtsgericht, das er dann aus freien Stücken verlassen konnte.

Wildeshausen – Große Erleichterung herrschte am Donnerstag bei einem 23-jährigen Niederländer, der seit vier Monaten wegen unerlaubter Einfuhr von Drogen in Vechta in Untersuchungshaft saß. Nach dem Urteil, 14 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, durfte er im Amtsgericht seine Schwester in den Arm nehmen und mit ihr die Heimreise antreten. Er versprach der Richterin, so etwas nie wieder zu tun.