Schmuck aus Vitrine gestohlen

Polizei sucht Dieb / Unfallfahrer auf der Huntestraße

+ Die Polizei sucht nach einem Schmuckdieb in der Wildeshauser Innenstadt. Foto: dpa

Wildeshausen – Ein Schmuckdiebstahl, eine Unfallflucht, sowie ein betrunkener Autofahrer. Für die Polizei in Wildeshausen gab es am Wochenende wieder einiges zu tun. So suchen die Ordnungshüter nach einem Ladendieb, der am Sonnabend gegen 11.40 Uhr in einem Geschäft an der Westerstraße in Wildeshausen Schmuck gestohlen hat. Der Unbekannte entnahm die Ware in einem unbeobachteten Moment aus einer Vitrine und verließ den schnell Laden. Zeugen konnten beobachten, dass der Mann in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Der Täter soll dem äußeren Anschein nach zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Laut Polizeibericht soll er ein südosteuropäisches Aussehen haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Er war mit einer blau/weiß/roten Trainingsjacke, einer hellen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Wer Hinweise zur Tat und zum flüchtigen Täter geben kann, sollte sich unter Tel. 04431/99410 bei der Polizei melden.