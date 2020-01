Schmuck und Jagdzubehör gestohlen

Wildeshausen – Die Polizeipressestelle spricht bislang nicht von einer Einbruchsserie in Wildeshausen und im Landkreis Oldenburg. Sie vermeldet aber weitere Delikte, sodass es alleine im Januar in der Kreisstadt fünf Einbruchsdiebstähle in Wohnungen oder Einfamilienhäuser gegeben hat. Dazu kommen mehrere Autoaufbrüche.

Bislang unbekannte Täter drangen nach Angaben von Polizeipressesprecherin Daniela Seeger am Donnerstag in der Zeit von 14.15 bis 19.40 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Oldenburger Weg in Wildeshausen ein. Sie verschafften sich laut Bericht Zutritt über eine rückwärtig gelegene Terrassentür und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Offenbar entwendeten sie Schmuck, Geld und Jagdzubehör. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Türverriegelung an Autos überwunden

Ein weiterer Einbruch wurde zwischen Dienstag um 10.30 Uhr und Donnerstag um 10.30 Uhr in eine Garage an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen verübt. Die Unbekannten überwanden die Türverriegelung von zwei Autos und gelangten so ins Innere. Ob Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet wurden, ist derzeit unbekannt, so die Polizei, die den Schaden durch die Manipulation an den Schlössern mit 5 000 Euro beziffert.

Durchs Fensters ins Wohnhaus

In Hude kam es in der Zeit zwischen Montag und Donnerstagmittag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Haydnstraße. Laut Polizeibericht drangen die Täter durch ein rückwärtig gelegenes Fenster ins Haus ein und durchsuchten die Räume. Ob Diebesgut erbeutet werden konnte, ist derzeit unbekannt.

Prinzhöfte: Werkzeuge gestohlen

Ein weiterer Einbruch wird aus der Gemeinde Prinzhöfte gemeldet. Dort sollen sich bislang unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit von 13 bis 17.50 Uhr durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bergstraße verschafft haben. Entwendet wurden diverse Werkzeuge und ein Hausschlüssel. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 400 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.