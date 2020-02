Schmetterlinge trotzen dem Regen

Elfenhaft, leuchtend bunt und gut gelaunt: die Wildeshauser „Zuckerpuppen“ während des Umzugs in Ganderkesee. Fotos: Franitza

Ganderkesee – Mehr als 100 Festwagen und Fußgruppen, tausende Zuschauer und – bis zum Einsetzen des heftigen Regenschauer – ausgelassene Stimmung beim Faschingsumzug in Ganderkesee am Sonnabend. Mit unter die närrische Schar hatten sich aus der Kreisstadt die „Zuckerpuppen“ gemischt, musikalische Rückendeckung erhielten sie vom Wildeshauser Spielmannszug sowie der Beat- und Brassband, die in Western-Outfits erschienen war. Die Landjugend Dötlingen und Hatten waren mit einem riesigen rollenden Zylinder am Start und hatten sich dafür vom Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“ inspirieren lassen. Die Neerstedter Faschings-Freunde, im vergangenen Jahr noch als bunte Unterwasserwesen vertreten, hatten diesmal das Motto „Schwarz und Weiß“ gewählt – als Katzen, Pandas oder etwa „Mafiosi“ bevölkerten sie ihren Festwagen. Ansteckend gute Laune verbreiteten ebenso die „Faschingsfreunde Groß Ippener und umzu“, die als Krümelmonser-Gang zu Fuß um den Ganderkeseer Ring zogen.

Bereits im August hatten die „Zuckerpuppen“ begonnen, sich auf ihren fünften Auftritt beim Faschingsumzug vorzubereiten, berichteten Tanja Wallischeck und Marion Poppe. Die neun Wildeshauserinnen hatten sich als elfenhafte Schmetterlinge verkleidet, inklusive beleuchteter Flügel. Diese kommen natürlich erst bei Dunkelheit so richtig zur Geltung, doch hatten die „Zuckerpuppen“ ohnehin vor, später noch im Festzelt weiterzufeiern.

Ohne Verkleidung machte die Abordnung des Spielmannszugs in seiner Uniform eine bekannt gute Figur: Die Musiker, die zwischen 50 und 60 Auftritte im Jahr absolvieren, so Tambourmajor Jens Hoffman, sind Stammgäste beim Faschings-Umzug. Tags drauf stehe bereits der nächste an: Denn auch beim Goldenstedter Karneval sind sie gern gesehene Gäste.

Unübersehbar waren die Landjugend Dötligen und Hatten: Ein riesiger Zylinder überragte ihren Festwagen – passend zu dem gewählten Film-Motto. Und so waren die rund 80 jungen Frauen und Männer auch komplett violett und schwarz gekleidet. „Wir werden jedes Jahr besser“, berichteten Sabrina Wohlers und Luisa Schröder gut gelaunt. „Die Jungs haben sogar ihre goldenen Krawatten selbst genäht.“ Seit Anfang Dezember hatten die „Wonkas“ mindestens einmal in der Woche an dem Wagen gebaut.

Mit einem vergleichsweise weniger aufwendigen Vehikel, aber nicht minder guter Laune, waren die 33 „Neerstedter Faschingsfreunde“ an den Start gegangen. Farblich Ton-in-Ton, hatten sie „alles an Bord, was man braucht“, sagte Hella Ahrens. Seit mehr als zehn Jahren sind die Neerstedter, die auch außerhalb des Faschings zusammen etwas unternehmen, in Ganderkesee mit dabei.

Bevor sich der närrische Tross schließlich lautstark und vergnügt in Bewegung setzte, hatten Landrat Carsten Harings und die Ganderkeseer Bürgermeisterin Alice Gerken noch einige ernste Worte an die Zuschauer gerichtet. Thema war die verstörende Bluttat von Hanau in der Nacht zu Donnerstag. Beide verurteilten die Geschehnisse aufs Schärfste.

Extremes Gedankengut, egal von welche Seite, Hetze, Hass und Gewalt dürfen keinen Platz in der Gesellschaft haben, so Harings. Respekt und Toleranz müssten dem entgegenstehen. Doch dürfe es letztlich nicht Ergebnis solcher Taten sein, sich die Lebensfreude nehmen zu lassen: Egal welcher „Herkunft, Religion oder Hautfarbe“ die Teilnehmer an diesem Tag auch seien, ergänzte Gerken, werde zusammen „ein fröhliches Fest für eine weltoffene Gesellschaft gefeiert“. fra