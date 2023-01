Friseursalon Scharmann an der Bahnhofstraße: Nach fast 95 Jahren ist Schluss

Von: Dierk Rohdenburg, Holger Rinne

Cornelia Scharmann-Biener im nun geschlossenen Salon an der Bahnhofstraße in Wildeshausen. © Scharmann/Rinne

Wildeshausen – Nach fast 95 Jahren hat mit dem Wildeshauser Friseursalon Scharmann ein weiterer Wildeshauser Traditionsbetrieb für immer geschlossen.

Einigen Stammkunden hatte Friseurin Cornelia (Conny) Scharmann-Biener die Nachricht im Vertrauen schon während des Dezembers gestanden, allerdings mit der Bitte, es nicht weiterzuerzählen. Seit dem Abend des 31. Dezember sind die Schaufenster des Wildeshauser Friseursalons an der Bahnhofstraße verhängt und ein Aushang offenbart den Grund. Damit endet eine Familientradition, die im September 1928 durch den Großvater von Scharmann-Biener begründet wurde.

Erster Salon war im Hotel Stegemann

Emil Scharmann eröffnete seinerzeit im Hotel Stegemann an der Westerstraße einen Friseursalon. 1932 folgte der Umzug einige Meter weiter ins Moikow-Haus (heute Fielmann Optik). 1953 errichtete der Friseurmeister dann einen Neubau an der Ecke Neue Straße/Bahnhofstraße, dem jetzigen Standort. Nach dem Tod des Betriebsgründers übernahm 1965 Herbert Scharmann den Salon. Im vorderen Bereich befand sich der Herrenbereich und rechts daneben der für Damen, den seine Frau Herta führte.

Tochter Conny absolvierte von 1980 bis 1983 in Delmenhorst die Ausbildung zur Friseurin und ging nach bestandener Prüfung nach Oldenburg, wo sie 1986 den Meisterbrief erlangte. 2008 erfolgte der letzte Umbau des Salons an der Bahnhofstraße. Die Damen- und die Herrenabteilung wurden zusammengelegt und die Fläche verkleinert. In dem neu entstandenen Geschäftsraum etablierte sich später ein Gardinengeschäft.

Herta und Herbert Scharmann mit ihrer Tochter Cornelia Scharmann-Biener in früheren Jahren. © Scharmann

„Ich hatte ohnehin vor, zum Ende dieses Jahres aufzuhören. Nun habe ich die Schließung ein Jahr vorgezogen“, erklärt Scharmann-Biener im Gespräch mit unserer Zeitung. Äußere Einflüsse hätten ihre Entscheidung im Wesentlichen beeinflusst. „Die Coronazeit war schon schwierig, nun kamen noch die gestiegenen Energiepreise dazu. Warum soll ich mich hier abrackern und habe am Ende kaum noch was übrig?“, betont sie.

Hinzu kommt, dass keine Tochter ins Friseurhandwerk gehen wollte. „Die beiden haben andere Berufswege eingeschlagen und das finde ich gut“, bekennt die 57-Jährige. Ein weiterer Grund für die Geschäftsaufgabe sei der zunehmend wachsende Konkurrenzdruck in der Kreisstadt. „Man muss sich mal ansehen, wie viele Friseursalons es inzwischen in Wildeshausen gibt. Dazu kommen viele, die diesen Beruf irgendwann erlernt haben und jetzt privat dem Bekanntenkreis und der Nachbarschaft die Haare schneiden“, bedauert Scharmann-Biener.

Was aus den Räumen an der Bahnhofstraße werden soll, steht noch nicht fest. „Falls jemand Interesse hat, kann er sich bei mir melden. Die Telefonnummer steht auf dem Aushang an der Tür“, erklärt sie abschließend.

Das Geschäft an der Bahnhofstraße steht leer. Jahrzehntelang war hier der Friseursalon Scharmann. © bor