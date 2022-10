Schließung des Mehrgenerationenhauses: „Runder Tisch“ geplant

Von: Ove Bornholt

Das Mehrgenerationenhaus soll zum Ende des Jahres geschlossen werden. © bor

Wie geht es weiter mit dem Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen? Für kommende Woche ist ein „Runder Tisch“ mit den Beteiligten geplant.

Auf Einladung von Bürgermeister Jens Kuraschinski und Landrat Christian Pundt soll bei einem „Runden Tisch“ nach der bestmöglichen Lösung für das von der Schließung bedrohte Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen gesucht werden. Alle Interessierten sowie Besucher und Ehrenamtliche der Einrichtung sind für Mittwoch, 2. November, ab 11.30 Uhr ins Rathaus eingeladen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Aus Kapazitätsgründen sollten allerdings pro Gruppe höchstens zwei Personen an dem Austausch teilnehmen, heißt es von der Stadt. Anmeldungen sind per Telefon unter 04431/88110 oder E-Mail an lena.depken@wildeshausen.de möglich.

Vor rund zwei Wochen hatte der DRK-Kreisverband per Pressemitteilung verkündet, dass die Einrichtung zum Jahresende geschlossen wird. Dafür wurden finanzielle Gründe angegeben.

Inzwischen haben sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter organisiert. Sie wollen für den Erhalt des Mehrgenerationenhauses kämpfen und suchen nach einem neuen Träger.