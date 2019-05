Organisatoren des Bürgerfrühstücks hoffen auf mindestens 200 Teilnehmer

Wildeshausen – Auf mindestens 200 Teilnehmer hoffen die Organisatoren des ersten Bürgerpicknicks am Pfingstmontag, 10. Juni, ab 10 Uhr auf der Westerstraße in Wildeshausen. Wie berichtet, können Familien, Paare, Freunde oder Nachbarn an mehreren Tischen Platz nehmen, um nach Herzenslust zu schlemmen und zu schnacken. Brötchen und Getränke werden zur Verfügung gestellt. Alles andere wie Aufstrich, Teller oder Messer muss mitgebracht werden.

Veranstalter ist die Bürgerstiftung Wildeshauser Geest, die mit dem Eintritt von zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder soziale Projekte für Mädchen und Jungen fördern möchte. Die Buttons, die zur Teilnahme benötigt werden, können noch bis zum 5. Juni unter anderem im Café Tiefschwarz an der Westerstraße, bei der Volksbank Wildeshauser Geest, ebenfalls an der Westerstraße, der Bäckerei Kolloge an der Harpstedter Straße und Edeka am Westring erworben werden. Eine syrische Familie hat die „runden Eintrittskarten“ erstellt.

Am Freitag kamen Mitglieder des Organisationsteams, der Stiftung und der Volksbank zusammen, um bei einem Pressegespräch über weitere Details der Veranstaltung zu informieren. Vom Marktplatz in Richtung des Kaufhauses „Schnittker“ sollen Tische und Klappstühle aufgestellt werden. Ein Team aus Ehrenamtlichen betreut die Gäste.

Dass ausgerechnet der Montag der ansonsten ja auch schon recht veranstaltungsreichen Pfingstwoche als Termin ausgewählt wurde, hängt mit den Rahmenbedingungen zusammen. So ist die Straße sowieso schon gesperrt, und auch Stromanschlüsse sind verfügbar.

Schon im Vorfeld hat sich die Bürgerstiftung karikativ betätigt: 60 Eintrittsbuttons sind an soziale Einrichtungen verteilt worden, sodass auch Menschen, für die der Eintritt zu teuer ist, teilnehmen können. Zudem haben die Ehrenamtlichen Firmen in der Kreisstadt angeschrieben, sodass eventuell auch die ein oder andere Belegschaft an dem Picknick teilnehmen könnte.

Bei der Planung haben sich die Mitglieder der Stiftung an ähnlichen Aktionen in Vechta und Großenkneten orientiert. Wenn die Veranstaltung in der Kreisstadt ein Erfolg ist, soll sie in den kommenden Jahren wiederholt werden. Aber erst einmal hofft die Bürgerstiftung auf gutes Wetter, damit viele Wildeshauser am Pfingstmontag zum Picknick auf die Westerstraße strömen.