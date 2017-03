Schlechte Zeiten für Raser

Wildeshausen - Durch das neue Messgerät, das der Landkreis Oldenburg für 150 000 Euro anschaffen will (wir berichteten), sollen in diesem Jahr 11 000 Raser zusätzlich erwischt werden. Das sehen die Planungen von Behördenleiter Siegfried Bluhm vor. „Wenn die Zahlen geringer sind, ist das gut. Dann halten sich mehr Leute an die Geschwindigkeitsbegrenzungen“, sagt er.

Bisher leitete der Landkreis pro Jahr etwa 31 000 Ordnungswidrigkeitenverfahren, wie es im Amtsdeutsch heißt, gegen Temposünder ein. Mit dem neuen Gerät, das auch nachts messen kann, sollen es 42 000 werden. Die Anschaffung soll, sofern der Kreistag am 28. März seinen Segen gibt, womit zu rechnen ist, bis Juni/Juli erfolgen.

Zwar schlägt sich die Maßnahme im Etat nieder – die Einnahmen sollen um 300 000 auf 2,6 Millionen steigen –, aber für Bluhm ist das alles andere als Abzocke. „Die Verkehrsschilder stehen ja da. Die Bürger können gegen jedes Klage einlegen.“ Wenn Autofahrer 20 Kilometer pro Stunde zu schnell seien, bedeute das Gefahr für Kinder, die auf die Straße laufen, und Senioren, die nicht mehr so schnell reagieren.

Der Landkreis verstärke sein Engagement auch, weil die Polizei seit Jahren ihre Geschwindigkeitsmessungen reduziert, heißt es zudem zur Begründung. - bor