Schlauch auf der A1 bei Wildeshausen: Unfall mit zwei Fahrzeugen

Von: Dierk Rohdenburg

Ein vier Meter langer Schlauch behinderte den Verkehr auf der A1 bei Wildeshausen. © Polizei

Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Dienstag gegen 13:45 Uhr auf der A1 im Bereich Wildeshausen, weil vermutlich ein Lasterfahrer einen langen Schlauch verloren hatte.

Wildeshausen – Der bislang unbekannte Sattel- oder Lastzugfahrer befuhr die Strecke in Richtung Hamburg. Kurz hinter der Anschlussstelle Wildeshausen-West löste sich ein sogenannter Spiralsaug- und Druckschlauch vom Fahrzeug. Es folgten ein 57-Jähriger aus Wittlich und eine 64-Jährige aus Bergheim, die dem vier Meter langen Gegenstand nicht mehr ausweichen konnten und ihn mit ihren Fahrzeugen überfuhren. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit, weil Räder beschädigt wurden. Die Schäden betrugen laut Polizeibericht rund 1.000 Euro. Wer Hinweise auf den Verlierer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04435/93160 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Betrunkener tritt Polizisten

Mehrere Notrufe gingen am Dienstag, 4. Juli, ab 15 Uhr bei der Polizei ein. Die Anrufer teilten mit, dass auf der Stedinger Straße in Delmenhorst ein Mann auf der Fahrbahn laufen und einen hilfsbedürftigen Eindruck machen würde.

Beamte der Polizei trafen in Höhe der Weberstraße auf die beschriebene Person. Es handelte sich um einen 55-jährigen Delmenhorster, der stark alkoholisiert und deshalb nicht mehr wegefähig war. Zum Schutz seiner eigenen Person sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich und spuckte die Beamten an. Während des Transports zur Dienststelle trat der Mann um sich und verletzte dabei den fahrenden Beamten am Oberkörper.

Gegen den 55-Jährigen leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Entnahme einer Blutprobe richterlich angeordnet. Bis zum Morgen von Mittwoch, 5. Juli, musste er im Gewahrsam der Polizei bleiben.