Wildeshauser fährt ohne Führerschein und berauscht Schlangenlinien

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Wildeshausen – In Schlangenlinien war am Dienstag, 25. Juli, gegen 0:40 Uhr ein Wildeshauser Autofahrer in der Kreisstadt unterwegs. Vermutlich stand er unter dem Einfluss von Drogen.

Polizeibeamte fuhren mit ihrem Streifenwagen auf der Bargloyer Straße in Richtung Westring, als sie bei dem Fahrer eines vorausfahrenden Kleinwagens Schwierigkeiten bemerkten, geradeaus zu fahren. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien und geriet mit dem Auto mehrfach in den Gegenverkehr. Bei der Kontrolle konnte der 30-jährige Fahrer aus Wildeshausen keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab zudem den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.