Kuriose Einsätze der Feuerwehr Wildeshausen: Schlange im Büro, Äste auf der Straße

Wildeshausen – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mit dem Stichwort „Schlange im Wohnhaus“ musste die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Freitag um 17.25 Uhr ausrücken. Ortsbrandmeister Lutz Ertelt war von der Großleitstelle Oldenburger Land informiert worden, dass das Reptil in Aumühle gesichtet worden war und eingefangen werden müsste.

Zwölf Einsatzkräfte rückten umgehend aus und fotografierten zunächst das Tier, das sich in ein Büro verkrochen hatte. Nach telefonischer Rücksprache mit einem Reptilienexperten erfuhren sie, dass es sich bei der 1,5 Meter langen, armdicken, grünen Schlange um eine recht große Ringelnatter handelte, die sich vermutlich aus einem angrenzenden See den Weg ins Haus gesucht hatte. Das Tier ist ungiftig, aber recht schreckhaft, so der Reptilienexperte.

Markus Gramberg, stellvertretender Gruppenführer der zweiten Gruppe fasste sich nach Angaben von Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels ein Herz und entschied sich, die Schlange einzufangen. „Er griff beherzt nach der Mitte des Körpers und beförderte das Tier in einen Karton.“ So gefangen wurde das Reptil nach draußen getragen und in die Freiheit entlassen, wo es im Gebüsch verschwand.

Wenige Stunden später, um 23.59 Uhr, wurden der Feuerwehr zwei Fichten mit einer Stammdicke von 30 Zentimetern gemeldet, die nach dem Sturm in der Kleinen Wiekau auf der Straße lagen. Diese wurden mit der Motorkettensäge zerlegt und anschließend am Fahrbahnrand abgelegt.

Am nächsten Tag blockierte um 12.44 Uhr ein Starkast an der Glaner Straße den Gehweg. Am Golfplatz in Glane lag zudem ein stärkerer Ast auf der Fahrbahn. Beide wurden zerlegt und am Fahrbahnrand abgelegt.

dr