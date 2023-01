Schlagzeuger Stiening gibt an der Musikschule den Takt vor

Von: Dierk Rohdenburg

Schlagkräftig am Marimbafon: Gerson Stiening ist der neue Leiter der Musikschule des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Zurück zu den musikalischen Anfängen ist die Devise des neuen Leiters der Musikschule des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen, Gerson Stiening.

Der 55-jährige in Osnabrück lebende Musiker ist in Westerstede geboren, in der Gemeinde Ganderkesee aufgewachsen und erhielt vor 30 Jahren seinen ersten Klavierunterricht bei Ichiro Asanuma, der auch heute noch an der Musikschule als Lehrer aktiv ist.

Ab 1979 hatte Stiening Schlagzeugunterricht an der Musikschule und spielte in der dortigen Big Band mit. Das unter anderem mit dem Leiter des Wildeshauser Blasorchesters, Holger Becker.

„Ich wollte gerne zurück in die Heimat“, nennt Stiening einen der wichtigsten Gründe dafür, dass er sich um die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers der Musikschule in Wildeshausen, Rafael Jung, beworben hat.

Geschäftsleitung bringt viel Arbeit mit sich

Die Ausschreibung war ihm allerdings zunächst gar nicht aufgefallen, weil dort als Anforderungsprofil „Geschäftsleitung“ stand und das eben nicht bedeutet, lediglich Schüler und Lehrer anzuleiten. „Hier muss ich rund um den Betrieb alles machen“, berichtet der 55-Jährige aus der Erfahrung der ersten zwei Monate in Wildeshausen. In erster Linie sei er verwaltend tätig. Es könne aber auch vorkommen, dass er Seifenspender füllen oder Heizungen einhängen müsse. Gut sei es deshalb, dass er nicht auch noch eine Unterrichtsverpflichtung habe. Das sei kaum zu leisten in dem neuen Job.

Seit dem 1. November arbeitet Stiening in seinem Büro an der Burgstraße. Er ist Chef von 41 Lehrern, die an vielen Standorten im Landkreis Oldenburg und auch beim Graf-Anton-Günther-Gymnasium in Oldenburg rund 1 600 Schüler unterrichten. In den vergangenen Monaten kam der ehemalige Leiter Rafael Jung wöchentlich vorbei, um offene Fragen zu klären. „Ich hatte immer eine ganze Liste“, gesteht Stiening, dass für ihn vieles ganz ungewohnt war, obwohl er in den vergangenen zwölf Jahren bereits als stellvertretender Leiter der Musikschule in Kirchlengern (Nordrhein-Westfalen) Erfahrungen gesammelt hat. Dort aber, so berichtet er, haber er sich nicht um administrative Dinge kümmern müssen.

Arbeit im Leitungsteam

Stiening ist es laut eigener Aussage wichtig, in einem Leitungsteam zu arbeiten. So habe er mit seinen Stellvertretern Martina Bley und Thomas Milowski vereinbart, sie sehr stark in Entscheidungsprozesse einzubinden. „Die beiden sind ja auch schon viel länger hier und wissen besser, wie manches läuft“, betont er. Auf der anderen Seite ist Stiening froh über die „unglaublich gute Arbeit“, die sein Vorgänger hinterlassen hat. „Das ist hier alles klar strukturiert und muss nicht alles auf links gedreht werden“, sagt er. Wichtig ist ihm, die vielen Ensembles in der Stadt kennenzulernen. Blasorchester, Spielmannszug, Musikkorps, Sambagruppe – die Vielfalt in der Kreisstadt sei schon beachtlich und er glaube, dass es einige Kooperationsmöglichkeiten gebe. Davon wiederum könnten insbesondere Kinder und Jugendliche profitieren.

Es gibt aber auch Investitionsbedarf, hat Stiening festgestellt. So sei die Bühnentechnik im ehemaligen Soldatenheim alt, und auch die Leihinstrumente seien in die Jahre gekommen. „Da haben wir Modernisierungsbedarf“, findet der Leiter, der hofft, sowohl in der Versammlung der Gesellschafter als auch bei Sponsoren auf offene Ohren zu stoßen, was Investitionen in eine moderne Musikschularbeit betrifft.