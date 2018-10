Im Schlafsack auf dem Wochenmarkt

Wildeshausen - Eine ungewöhnliche Aktion ist für Donnerstag, 8. November, ab 11 Uhr auf dem Wildeshauser Marktplatz geplant. Mitarbeiter der Ambulanten Wohnungslosenhilfe für den Landkreis Oldenburg wollen sich in Schlafsäcken auf das Pflaster vor dem historischen Rathaus legen.

Die Aktion ist ein angekündigter „Flashmob“, und wer sich mit dem Anliegen der Wohnungslosenhilfe der Diakonie solidarisch erklären möchte, sollte einen eigenen Schlafsack mitbringen und sich dazulegen. „Kartons haben wir vor Ort,“ erklärt die Initiatorin Jenniffer Malenz in einer Pressemitteilung.

Das Datum der Aktion ist von der Wohnungslosenhilfe mit Bedacht gewählt, weil in Wildeshausen donnerstags Wochenmarkt ist. So hoffen die Diakonie-Mitarbeiter, viele Menschen in der Kreisstadt auf die Lebenssituation von Wohnungslosen aufmerksam machen zu können. „Die Not ist auch im Landkreis Oldenburg ein drängendes Thema“, so Malenz. Die Wohnungslosenhilfe biete Beratung sowie kurzfristige Hilfen und vermittele Ratsuchende weiter.

Im vergangenen Jahr haben die Helfer mehr als 300 Kontakte gezählt. Viele Betroffene hätten einmalig Unterstützung gesucht, zum Beispiel bei angedrohter Zwangsräumung oder bei Problemen und Konflikten im Wohnumfeld, berichtet die Diakonie im Oldenburger Land. Manchmal fühlten sich Ratsuchende einfach hilflos auf dem Wohnungsmarkt und erhofften sich Unterstützung bei der Suche einer Bleibe. 13 Personen hat die Wohnungslosenhilfe nach eigenen Angaben in Übergangswohnungen über einen längeren Zeitraum intensiver betreut.

Die Aktion der Wildeshauser Beratungsstelle gehört zu den Veranstaltungen im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Wohnen ist ein Menschenrecht“. Der „Flashmob“ ist ordentlich angemeldet.

dr