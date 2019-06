Schlafend am Tatort: Einbrecher mit Diebesgut erwischt

In Bettdecken gewickelt

+ © Rohdenburg Direkt am Bahnhof machten es sich die Einbrecher mit Hoteldecken bequem. © Rohdenburg

Wildeshausen – Selten dämlich verhielten sich zwei Männer aus Syke und Bremen, die in der Nacht zu Mittwoch in ein Hotelzimmer am Wildeshauser Bahnhof einbrachen, dort Decken und einen Fernseher stahlen und sich dann in unmittelbarer Nähe schlafen legten.