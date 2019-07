Was schlängelt sich da durch den Garten?

Wildeshausen – Wenn sie im heimischen Garten oder bei einem Spaziergang in der Natur auftauchen, sorgen Schlangen bei vielen Menschen zunächst für Unbehagen und Ängste. In den sozialen Medien tauchen immer wieder Fotos auf mit den Fragen, ob jemand diese Schlange kennt oder sie gefährlich ist.

In der Regel handelt es sich auf dem Foto um eine Ringelnatter, die in der Nähe von Wohnhäusern auftauchen kann. „Sie lieben gerade jetzt die Wärme“, erklärt Renate Wilgen von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg. „Am besten lässt man die Tiere zufrieden. Dann verziehen sie sich auch wieder.“ Wilgen kennt sogar ganz in der Nähe ihres Arbeitsplatzes an der Delmenhorster Straße ein Reptil. „Ich sehe manchmal am Teich vor dem Gesundheitsamt eine Ringelnatter, die sich dort sonnt“, erzählt sie.

In unseren Breitengeraden gibt es in der Regel nur zwei Schlangenarten, die hier heimisch sind. Neben der völlig ungefährlichen Ringelnatter lebt zumeist in moorigen Arealen noch die Kreuzotter. Sie ist leicht giftig und kann beispielsweise einem Hund gefährlich werden, wenn sie zubeißt. „Beim Menschen sorgt ein Biss normalerweise nur für Unwohlsein“, so Wilgen.

Die Ringelnatter steht in Niedersachsen unter dem Status „gefährdet“ auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Sie hat ihren Namen von den zwei ringelförmigen, gelblich-weißen Flecken am Hinterkopf. Aufgrund zunehmender Zerstörung von Lebensräumen für Ringelnattern durch Flurbereinigungsmaßnahmen und Flächenumbrüche sowie durch Torfabbau und großflächige Entwässerungsmaßnahmen sind in den letzten Jahrzehnten teilweise ganze Reptilienpopulationen ausgelöscht worden. Wer also eine Schlange im Garten findet, kann sich sicher sein, dass er sein Grundstück sehr naturnah ausgerichtet hat.

Die Kreuzotter ist ebenfalls stark gefährdet. Ihr Körper wird von einem deutlich abgesetzten Kopf unterstrichen. Kleine Schuppen bedecken den gesamten Korpus. Häufig finden sich mittig auf dem Kopf kleine Zeichnungen, die meist wie ein X oder V anmuten.

Für einige Aufregung sorgte Anfang Juni eine etwa 1,5 Meter lange Ringelnatter, die sich in das Büro eines Wohnhauses in Aumühle (Landgemeinde Wildeshausen) verkrochen hatte.

Zwölf Feuerwehreinsatzkräfte rückten umgehend aus und fotografierten das Tier zunächst. Nach telefonischer Rücksprache mit einem Reptilienexperten griff schließlich ein Feuerwehrmann beherzt zu und beförderte das Reptil nach draußen, wo es recht schnell im Gebüsch verschwand.