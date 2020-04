SPD schlägt Hilfsfonds für Betriebe vor

Geld für Unternehmen, die besonders stark unter Umsatzeinbrüchen leiden

Wildeshausen – Die Wildeshauser SPD denkt über einen Hilfsfonds für Betriebe in der Kreisstadt nach, der bei starken Umsatzeinbrüchen hilft. Das Geld soll an Unternehmen fließen, die Mitglied im Handels- und Gewerbeverein sind, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die aktuelle Situation verlangt gerade unseren kleinen Geschäften, den Restaurants und dem Kino sehr viel ab“, weiß der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Stephan Dieckmann. Woher das Geld kommen soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor.