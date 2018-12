Betrunkener provoziert Schlägerei auf der Polizeiwache

Wildeshausen - Erst die Polizei um Hilfe gerufen und dann auf die Ordnungshüter eingeprügelt: Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat das Amtsgericht Wildeshausen einen 31 Jahre alten Neerstedter zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Außerdem muss er eine Therapie gegen seine Alkoholsucht machen, denn es ist nicht das erste Mal, dass er berauscht die Kontrolle verliert. Im aktuellen Fall brauchte es schließlich vier Polizisten, um den Mann unter Kontrolle zu bringen.

Der Angeklagte hatte sich an einem Juniabend dieses Jahres mit seinen Eltern gestritten, mehrere Liter Bier getrunken und Suizidgedanken gehabt. Deswegen wählte er den Notruf und wollte in die Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn eingewiesen werden. Zwei Beamte fuhren nach Neerstedt, wo sie den Mann mit aller Vorsicht behandelten und ihm erst einmal Handschellen anlegten – ihnen war bekannt, dass es vorher schon Ärger mit dem 31-Jährigen gegeben hatte.

Dieser verhielt sich aber erst einmal kooperativ, stimmte auch einem Alkoholtest zu. Dieser ergab 1,89 Promille. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann mit zur Wache nach Wildeshausen, um ihn in die Ausnüchterungszelle zu sperren. Am nächsten Tag sollte entschieden werden, ob er in die Klinik kommt. „Eine Einweisung in betrunkenem Zustand ist schwierig“, erläuterte einer der Beamten vor Gericht.

Doch der Angeklagte wollte nicht in der Zelle bleiben. Ihm sei langweilig, er habe keine Suizidgedanken mehr, teilte er den Polizisten mit. Diese hielten es für besser, wenn er erst einmal ausnüchtert, und weigerten sich, ihn gehen zu lassen. Gegen 23.25 Uhr, eine Stunde, nachdem er eingesperrt worden war, musste der Mann auf Toilette. Anschließend wollte er partout nicht wieder in die Zelle. Und als einer der Beamten ihn leicht in diese Richtung schob, eskalierte die Situation.

Der 31-Jährige hob die Fäuste, brachte sich in Kampfstellung und schlug in Richtung der Polizisten, verletzte aber niemanden schwer. Anschließend brachten vier Beamte den auch um sich tretenden Neerstedter zu Boden und beförderten ihn schließlich in die Zelle. Dort hämmerte er noch eine halbe Stunde gegen die Tür, bis er sich beruhigte.

Der Angeklagte entschuldigte sich vor Gericht bei den Polizisten, nimmt sein Alkoholproblem aber nicht ganz so ernst. Eine erfolglose Therapie hat er schon hinter sich, eine weitere wollte der Ein-Euro-Jobber erst machen, dann aber doch nicht. Jetzt muss er, sonst wird seine Bewährung widerrufen. Das machte die Richterin mehr als deutlich. Ein Bewährungshelfer soll den 31-Jährigen zudem auf den richtigen Weg führen. Dieser bedankte sich für das „milde Urteil“, wie er sagte.

