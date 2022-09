Schlägerei im Krandel: Angeklagter muss 6.000 Euro zahlen

Von: Dierk Rohdenburg

Zu einer Schlägerei kam es im Sommer 2021 im Krandel. © dpa

Im Sommer 2021 kam es im Wildeshauser Krandel zu einem handfesten Streit wegen ein paar Zigaretten. Die Schläge und Tritte kommen einem 34-Jährigen jetzt teuer zu stehen.

Wildeshausen – 6.000 Euro Strafe muss ein 34-jähriger Wildeshauser laut Urteil des Amtsgerichtes von Mittwoch zahlen, weil er am 7. Juni 2021 einem 27-Jährigen aus der Kreisstadt ein blaues Auge verpasst und den am Boden liegenden Widersacher getreten und geschlagen hat.

Bei dem Vorfall soll ein Kumpel ebenfalls zugetreten haben. Dieser war aber nicht vor Gericht erschienen und erhält zunächst einen Strafbefehl über acht Monate Freiheitsstrafe, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, und muss 100 Euro als Schadenswiedergutmachung zahlen.

Mit der Faust gegen das Auge geschlagen

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen hatte sich laut Anklage gegen 3 Uhr zugetragen. Der Staatsanwalt beschuldigte den 34-Jährigen, mit der Faust gegen das Auge des 27-Jährigen geschlagen zu haben. Zudem habe er das Opfer danach getreten und geschlagen.

Der Angeklagte schilderte die Situation anders. Beide Gruppen hätten auf zwei ein wenig voneinander entfernten Bänken auf dem Krandelparkplatz gesessen. Seine Gruppe habe der anderen Bier spendiert, sein Kumpel habe die anderen Männer um Zigaretten gebeten. „Wir waren ein wenig beschwipst“, sagte er. Als sein Kumpel noch um eine weitere Zigarette gebeten habe, habe es keine mehr gegeben. Es sei zu einer Schubserei gekommen. In diesem Zusammenhang hätten er und sein Kumpel je einmal zugeschlagen, worauf der Kontrahent zu Boden gegangen sei. Getreten habe er den 27-Jährigen nicht. „Als er aufstand, hatte er keine Brille mehr auf“, gab er zu.

Gedroht, eine Zigarette im Auge auszudrücken

Das Opfer schilderte den Verlauf ebenso wie seine drei Arbeitskollegen, mit denen er dort war, anders. Man sei in der Küche eines Restaurants beschäftigt gewesen und habe zum Feierabend noch gemeinsam ein Bier getrunken. Ein Mann aus einer Gruppe auf einer nahe gelegenen Bank habe immer wieder nach Zigaretten gefragt, und als es keine mehr gegeben habe, habe der Mann seinem Kollegen gedroht, ihm eine Zigarette im Auge auszudrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, bei dem er einen Schlag auf das Auge bekommen habe. Auf dem Boden liegend sei er von zwei Seiten getreten worden, sodass er neben einem blauen Auge diverse Prellungen erlitten habe.

Die beiden Kollegen schilderten den Sachverhalt im Großen und Ganzen ähnlich, sodass sich für die Staatsanwaltschaft der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung bestätigte. Der Anklagevertreter beantragte sechs Monate Freiheitsstrafe, zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt, sowie eine Schadensersatzzahlung von 150 Euro.

Richterin: „Das ist unter aller Sau“

Die Richterin ging jedoch wegen der Alkoholisierung des Angeklagten (1,27 Promille) von einem minderschweren Fall aus und wandelte eine dafür anzusetzende dreimonatige Freiheitsstrafe in eine empfindliche Geldstrafe um. Nun muss der Mann 24 Monate Raten von 250 Euro zahlen, sollte das Urteil rechtskräftig werden. „Das ist eine ordentliche Stange“, so die Richterin. „Aber auf einen am Boden liegenden Menschen einzutreten, das finde ich unter aller Sau.“ Die Strafe solle den Schläger jeden Monat daran erinnern, was er damals Schlimmes getan habe.