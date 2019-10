Schlachterei Kreienkamp ist verkauft

Steinfelder Betrieb übernimmt Traditionsfirma / Arbeitsplätze bleiben erhalten

+ Die Firma Kreienkamp an der Goldenstedter Straße gehört jetzt einem Betrieb aus Steinfeld. Foto: bor

Wildeshausen/Steinfeld – Ein Wildeshauser Traditionsunternehmen wechselt den Besitzer: Eine Geflügelfirma aus Steinfeld (Landkreis Vechta) hat die Hähnchenschlachterei Kreienkamp aus Wildeshausen zum 1. Oktober übernommen. Das geht aus einer am Freitag versandten Pressemitteilung der Firma „Gut Bergmark & Recker Geflügel Vertriebsgesellschaft“ in Steinfeld, die auf Puten spezialisiert ist, hervor. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Walter Kreienborg, Geschäftsführer der Kreienkamp GmbH & Co. KG wird dem Unternehmen bis auf Weiteres erhalten bleiben, sich aber mittelfristig aus dem Geschäft zurückziehen.“ Wohl aus Altersgründen. Von der Firma Kreienkamp war am Freitag keine Stellungnahme zu erhalten. Laut „Gut Bergmark & Recker Geflügel“ sollen die rund 160 Arbeitsplätze in Wildeshausen voll erhalten bleiben. Gleiches gilt für den Standort an der Goldenstedter Straße. Art und Umfang der geplanten Investitionen sollen bekannt gegeben werden, wenn alle Details feststehen.