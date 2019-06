Mit Schirm und Flitzebogen durch die Innenstadt in den Krandel

Wildeshausen - Die Mädchen in hübschen weißen Kleidchen, ebenfalls weißen Schirmen und mit Blumenkörben, die Jungs mit Plastikhelm und Flitzebogen: Am Samstagnachmittag stand der Ausmarsch zum Kinderschützenfest im Krandel auf dem Programm. Noch kurz vor dem Start hatten sich die letzten Teilnehmer für das Schießen vor dem historischen Rathaus eingetragen.

Bei Sonnenschein und ohne den von einigen befürchteten Regen versammelten sich die Teilnehmer in entspannter Atmosphäre am Marktplatz, um von dort unter den Augen vieler Zuschauer loszuziehen. Oft war die ganze Familie dabei, wenn der Nachwuchs mitmarschierte. Entlang des Weges über die Westerstraße, Deekenstraße und Ahlhorner Straße zum Krandel säumten zahlreiche Neugierige und Angehörige die Strecke. Väter, Mütter, Großeltern und Geschwister verfolgten stolz den Weg der Kinder. Auch einige Senioren schauten vor ihrer Veranstaltung im Festzelt vorbei.

+ Ausmarsch: Der amtierende Kinderkönig Leonhard Klaaßen marschiert mit Ehrendame Juli Schmus von der Stadt in den Krandel. © Bornholt

An der Spitze des Zuges trommelten die Kindertamboure, gefolgt von der Beat- & Brassband mit Liedern wie „When the Lions sleep tonight“ (König der Löwen) sowie dem bis zum Schießen amtierenden Kinderkönigspaar Leonhard Klaaßen und Juli Schmus. Letztere waren zuvor beim „Alten Amtshaus“ abgeholt worden. Die Ehrendamen, begleitet von den Gildeoffizieren, der Spielmannszug und das Musikkorps Wittekind sowie die Teilnehmer am Königsschießen, begleitet von den Mitgliedern der Königskompanie, folgten auf dem Fuße.

+ Die Ehrendamen mit Blumen, Schirmen und in weißen Kleidchen zogen begleitet von Offizieren der Wildeshauser Schützengilde durch die Innenstadt. © Bornholt

Unter den Kindertambouren waren gleich vier Neuzugänge, die am Sonnabend zum allerersten Mal beim Kinderschützenfest getrommelt haben. Jan Nienaber (12) kommt aus einer Gildefamilie und hat Spaß am Trommeln, aber nicht so sehr am Schießen. Liam Justen (11) hatte sich hingegen vorgenommen, König zu werden. Er wollte schon seit dem Kindergarten Mitglied der Kindertamboure werden. Genau wie Michel-Maxime Poppe. „Ich wollte das schon immer mal machen“, sagte der 13-Jährige, der auch im Spielmannszug aktiv ist. Ebenfalls neu dabei ist Malte Rademacher, für den ein Kindheitstraum in Erfüllung ging, wie der 13-Jährige sagt. Die jungen Tamboure stärkten sich am Sonnabend im Garten von Juwelier Spille, der der Gilde schon seit Jahren Quartier gewährt.

Im Krandel angekommen, erwartete die Mädchen und Jungen Kinderbelustigung, die der Verein „Sieben Zwerge“, der Gildeclub „Orange Bommels“ und Einzelpersonen organisiert hatten.