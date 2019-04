Schilder auf Platt

Ortstafeln nun doch genehmigt

+ So sehen die neuen Schilder aus.

Wildeshausen – An drei Hauptstraßen, die in Richtung Wildeshauser Innenstadt führen, sollen schon bald zweisprachige Ortstafeln stehen. Das hat der Verwaltungsausschuss beschlossen und damit ein Votum des Fachausschusses überstimmt. Auf Vorschlag des Plattdeutschbeauftragen Friedrich Ahlers steht unter dem hochdeutschen Namen der Stadt Wildeshausen die niederdeutsche Variante „Wilshusen“. Zu sehen sind die neuen Schilder bald an der Delmenhorster Straße, der Visbeker Straße sowie der Ahlhorner Straße. Ursprünglich gab es kritische Stimmen zu den Ortstafeln, weil sie als recht unübersichtlich empfunden wurden – zumal auch die Zusätze „Kreisstadt“ und „Landkreis Oldenburg“ erforderlich sind. Da es aber bei der Gestaltung keine Spielräume gibt, erklärte der Verwaltungsausschuss schließlich sein Einverständnis zu den neuen Schildern. dr