Verkehrsschild-Diebe kommen nur bis Wildeshausen

Teilen

Die Polizei erwischte in Wildeshausen die Diebe eines Verkehrsschildes. © dpa

Visbek/Wildeshausen – Sie hatten ein Verkehrsschild in Visbek abgebaut und waren damit geflüchtet. Doch in Wildeshausen war für die Diebe Endstation.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein aufmerksamer Mitbürger am Samstag um 22.19 Uhr gesehen, wie zwei Männer in Visbek an der Hauptstraße ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild abmontierten und im Auto verstauten. Die beiden Täter flüchteten zunächst in Richtung Wildeshausen. In der Kreisstadt konnten sie schließlich durch die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Das Verkehrsschild wurde im Auto gefunden, Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

22-Jähriger schläft ein und prallt mit Sattelzug gegen Bäume

Zu einem Verkehrsunfall mit längerer Vollsperrung der Fahrbahn kam es am Samstag gegen 6.55 Uhr auf der A29. Dort war ein 22-Jähriger mit seinem Sattelzug zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn in Richtung Oldenburg unterwegs. Weil er während der Fahrt einschlief, kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Bäume.

Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der Gemarkung Emstek, Landkreis Cloppenburg. Auf Grund der Angaben der Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Bereitschaftsrichters am Amtsgericht Oldenburg die Fahrerlaubnis des Fahrers beschlagnahmt. Für die Bergung des Sattelzuges musste die A 29 ab dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide in Richtung Oldenburg von 12 bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf. 38.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit vier Verletzten

Am Samstag ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 49 Jahre alter Autofahrer befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Bremen. Dabei bemerkte er den sich auf der Fahrbahn stockenden Verkehr zu spät und wich auf den Überholfahrstreifen aus. Dort fuhr er auf den Wagen eines 48-Jährigen auf, dessen Auto durch den Aufprall wiederum auf den Wagen eines 57-Jährigen geschoben wurde. Der Schaden wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste bis 15 Uhr voll gesperrt werden.