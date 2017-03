Scheinwerfer für Hubschrauber

Wildeshausen - Einiges zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Montag und Dienstag in der Kreisstadt. Um 18.47 Uhr wurden die Helfer am Montag zum Pickerweg in Wildeshausen gerufen. Dort war ein Hubschrauber zum Rettungseinsatz gelandet, um bei einem Notfall zu helfen.

Nach der Aktion benötigte der Rettungshubschrauber jedoch mehr Licht für einen reibungslosen Start. Die Polizei war ebenso vor Ort wie die Feuerwehr. Diese leuchtete den Platz mit Scheinwerfern aus, sodass der Helikopter wieder in den Himmel aufsteigen konnte. Am Dienstag rückten die Helfer mal wieder zur Firma Geestland an die Düngstruper Straße aus. Dort hatte um 12.20 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es zeigte sich jedoch schnell, dass es sich um einen technischen Defekt handelt. 13 Mann fuhren vergeblich zum Einsatz.