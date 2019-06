„Schatzmeisterin“ verabschiedet 57 Hauptschüler

Wildeshausen – Ein Safeknacker, ein Goldregen und jede Menge Zeugnisse: Mit einer ereignisreichen Abschlussfeier unter dem Motto „Gold und Glamour“ hat die Wildeshauser Hauptschule am Freitag 20 Neunt- und 37 Zehntklässler verabschiedet. 16 von ihnen beginnen eine Ausbildung, während die anderen eine weiterführende Schule besuchen. 18 Jugendliche haben einen Realschulabschluss und vier einen erweiterten Sekundarabschluss I erworben, der zum Besuch des Gymnasiums berechtigt. Die vier besten Schüler Melina Stigge, Alina Gumanik, Eva Yandieva und Marvin Buhlrich wurden geehrt.

„Wir trennen uns von euch und dem Schatz eures geballten Wissens“, verabschiedete Rektorin Dorit Hielscher die Jugendlichen. Die „Schatzmeisterin“ betonte, die Abgänger hätten durchaus Glanzleistungen abgeliefert – ob als Streitschlichter, Paten der Grundschüler oder Praktikanten in Betrieben. „Eure Goldstücke sind das Wissen und die Erfahrung, die ihr hier gesammelt habt. Sorgt dafür, dass der Schatz wächst“, gab Hielscher den Schülern mit auf den Weg. Die hatten zuvor beobachtet, wie sich ein maskierter Mann zur Musik von „Paulchen Panther“ am Safe auf der Bühne zu schaffen machte. Doch die darin befindlichen „Goldbarren“ landeten am Ende nicht bei dem Dieb, sondern den Schülern, die diese zusätzlich zu ihrem Zeugnis mit nach Hause nehmen durften.

Während Wolfgang Däubler in Vertretung von Bürgermeister Jens Kuraschinski die sozialen Kernkompetenzen Pünktlichkeit, Freundlichkeit und Co. hervorhob, bedankte sich Schülersprecher Leon Wanderer bei den Lehrern. „Wir haben uns oft über euch aufgeregt, aber ihr meintet es gut mit uns“, sagte er. Für einige sei die Hauptschule ein Paradies gewesen, weil sie jeden Tag Freunde getroffen hätten. Allerdings habe es auch Zickereien gegeben. „Trotzdem werden wir alle die Schule vermissen“, betonte er.

„Was jetzt kommt, ist für euch das richtige Leben. Je mehr ihr Gas gebt, desto weiter kommt ihr“, versorgte Elternvertreter Christian Wilmer die Schüler mit einer weiteren Weisheit, bevor es ans Büfett ging. bor