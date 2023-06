André und Nina Pavel sind das neue Schafferpaar in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Königs- und Schafferpaar auf dem Balkon: Nina und Tobias Wüppenhorst mit Nina und André Pavel. © bor

Wildeshausen – Die Wildeshauser Schützengilde hat ein neues Schafferpaar.

Um Mitternacht traten André und Nina Pavel zusammen mit dem Königspaar Tobias und Nina Wüppenhorst auf den Rathausbalkon auf dem Wildeshauser Marktplatz und wurden von vielen Hundert Menschen bejubelt.

Nach alter Sitte musste das Paar geloben, der Wildeshauser Schützengilde zu dienen, und trank nacheinander aus dem großen Pokal mit dem Schaffertunk, bis die Musik aufhörte.

Der Schaffer wurde am 15. August 1983 in Delmenhorst geboren. Pavel ist als Einkaufsleiter eines Großhändlers in Bremen tätig. In die Gilde trat er bereits im Jahr 2001 ein. Er gehört zum Gildeclub „Satisfracktion“ und war schon im Jahr 1998 Kinder-Vizekönig der Schützengilde. Im vergangenen Jahr kam er beim Königsschießen ins Finale, konnte dort aber nicht siegen.

Vielen Wildeshausern ist Pavel als aktiver Basketballer im SC Wildeshausen bekannt. Dort war er bis vor zwei Jahren im Team, das sich coronabedingt auflöste. Seitdem spielt er in Huntlosen. Sein Vater Wolfgang ist ebenfalls in der Gilde. Er ist im Musikkorps Wittekind aktiv.

Ehefrau Nina wurde am 16. Dezember 1986 in der Lutherstadt Wittenberg geboren. Sie arbeitet in Vechta im öffentlichen Dienst. Das Paar hatte sich 2014 kennengelernt und ist seit 2018 verheiratet. Zunächst lebten die Pavels gemeinsam in Wildeshausen, zogen jedoch 2016 nach Visbek. Ihre Tochter Ida ist sechs Jahre alt.

Schaffer war noch in den Krandel ausmarschiert

Der neue Schaffer war am Dienstag noch in den Krandel ausmarschiert. Dort war sein Bruder Marcel Pavel ein Anwärter auf den Königsschuss. Er kam jedoch nicht ins Finale. Pavel marschierte dann sogar noch mit dem neuen König in die Stadt ein.

Um 22.15 Uhr war die Entscheidung im Rathaus gefallen. Die Wahlmänner, Wachkompanie und das Tambourkorps mussten das neue Schafferpaar am Dienstagabend jedoch nicht in Visbek abholen. Die Reise ging mit dem Bus nach Vossberg in die Gemeinde Dötlingen, wo die Eltern des Schaffers, Sybille und Wolfgang Pavel, leben.

Dort fragte Hergen Stolle, Hauptmann der Wache, vor der Tür, ob das Paar bereit ist, das Schafferamt anzutreten. Als die beiden das deutlich mit einem „Ja“ beantworteten, brachte er ein dreimaliges Hoch auf den neuen Schaffer und die Wildeshauser Schützengilde aus.

Hauptmann Hergen Stolle (l.) ließ das Paar bei der Abholung hochleben. © dr