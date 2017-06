Schaffer plaudert vor Senioren über Geburtstermin

wildeshausen - Mitsingen und -schunkeln war angesagt beim Seniorennachmittag der Wildeshauser Schützengilde am Sonnabend im großen Festzelt. Rund 600 Gäste waren eingeladen und fühlten sich sehr wohl bei der „Lohner Stadtkapelle“ und „Anni und ihre goldigen 50er“. „Anni hat diesmal nicht ihr knallgelbes Kleid an“, bedauerte Moderator Franz Duin. „Aber leicht gelb“, antwortete die Sängerin, bevor sie „Junge, komm bald wieder anstimmte.“

Erneut waren die Frauen der Offiziere sowie der Könige aktiv, um die vielen Gäste mit Butterkuchen und Getränken zu bewirten. „Das ist eine tolle Leistung“, betonte General Jens Kuraschinski in einer kurzen Rede.

Einer der Höhepunkte des Nachmittags war dann der Einzug von Schaffer Andreas Müller und König Andreas Tonn in das Festzelt. „Ich wohne seit vier Jahren in der Wiekau“, plauderte der Schaffer und verriet: „Ich und Julia werden bald zum zweiten Mal Eltern. Wir ich gehört habe, wird mein Kind wohl zwei Tage nach dem Baby des Königs geboren.“

Da ist dann wohl eine Feier in beiden Häusern unausweichlich. König Tonn kann sich übrigens auf eine weitere Tochter freuen. Es ist sein siebtes Kind. Ansonsten zeigte er sich „sprachlos, was hier in diesen Tagen passiert. Es ist unglaublich.“ Danach ging es in den Krandel, wo sein Sohn Bosse auf den Vogel schießen wollte. - dr