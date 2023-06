Schachpartie gewonnen: Wildeshauser Hauptschüler halten Zeugnis in den Händen

Von: Dierk Rohdenburg

Abschluss an der Hauptschule: Die Absolventen wurden feierlich verabschiedet. © dr

Wildeshausen – Wie auf einem Schachbrett sah es am Freitag im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Wildeshauser Hauptschule aus. „Schachmatt – gewonnen“ hieß die Losung für die jungen Menschen, die nach neun oder zehn Jahren ihr Abschlusszeugnis in den Händen halten konnten.

Schulleiter Andreas Everinghoff zog eine Bilanz der „Schachpartie“: „Hier und heute verlassen uns aus dem neunten Jahrgang ein Schüler mit dem Förderschulabschluss sowie 18 mit dem Hauptschulabschluss. Von den 44 Abgängern der zehnten Klassen haben 29 den Realschulabschluss erreicht, mit Redor Suleiman und Enes Vitija sogar zwei den erweiterten. Eine tolle Leistung von allen, die einen tosenden Applaus wert ist“, berichtete Everinghoff, der zudem seine Vorgängerin Dorit Hielscher begrüßen konnte. Sie kannte einige Schüler noch aus den vergangenen Jahren.

Der eine Teil der Hauptschulabsolventen. © dr

„So, eine Partie habt ihr schon gewonnen“, fuhr Everinghoff fort. „Aber das nächste Spiel steht an, denn die Berufskarriere geht jetzt erst los.“ Für einige Absolventen sieht es da nach Angaben des Rektors richtig gut aus: 23 Schüler haben einen Ausbildungsplatz.

„Niemals aufgeben“

In der Aula der Schule erinnerte Everinghoff an den Schachweltmeister Emanuel Lasker. „Kenner der Szene sagen, seine Spielstärke basierte auf seinen überragenden strategischen Prinzipien und vor allem auf seiner Fähigkeit, auch bei schwierigen Spielstellungen und in Situationen, in denen das Spiel bereits wie verloren aussah, Kräfte zu finden, um die Partie zu wenden und am Ende doch noch zu gewinnen.“ Von dieser Haltung, so Everinghoff, könnten die Absolventen viel lernen: „Niemals aufgeben, egal, wie aussichtslos die Situation erscheint.“

Der andere Teil der Wildeshauser Hauptschulabsolventen. © dr

Gleichzeitig ermahnte der Schulleiter die jungen Menschen: „Selbst der mutigste König oder die mutigste Königin gewinnt die Partie nicht alleine. Man braucht gute Menschen an seiner Seite, so wie König und Königin starke Spielfiguren an ihrer Seite brauchen.“ Diese guten Begleiter hätten die jungen Menschen an der Schule mit den Lehrern, dem Hausmeister und der Sekretärin sowie den Übersetzern, Schulsozialarbeitern, Ausbildungs- und Lesepaten gehabt.

Gute Wünsche gab den Schülern zudem die stellvertretende Bürgermeistern Evelyn Goosmann mit auf den Weg.