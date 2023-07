Große Praxis an der Kleinen Straße

Neustart in alten Räumen: Das Zahnarztehepaar Jannik und Julia von Schöning mit Tochter Charlotte und Bauherr Timo Poppe (r.). © dr

Das Sanierungsprojekt von Timo Poppe an der Kleinen Straße in Wildeshausen kommt voran. Zahnärzte werden die Ankermieter.

Wildeshausen – Es geht voran auf der Baustelle Kleine Straße 12 und 14 in der Wildeshauser Innenstadt. „Ich glaube, wir haben mittlerweile die größten Probleme gelöst“, so Bauherr Timo Poppe, der die Immobilien von privat und der Stadt erworben hat. Sein Ziel ist es, die alte Bausubstanz zu sanieren. Das Gebäude, in dem vorher die „Kleine Kneipe“ beheimatet war, musste er jedoch abreißen lassen, weil die Statik nicht passte und der Altbau weder für Gewerbe noch Wohnungen geeignet war.

„Beim Neubau ist jetzt schon das komplette Dach drauf“, berichtete Poppe im Rahmen einer kleinen Feier mit den Handwerkern. Auf der Nummer 12 geschehe das nach der Sommerpause.

Altes Dach musste ausgetauscht werden

Ursprünglich hatte der Wildeshauser beabsichtigt, das alte Dach des Gebäudes weiter zu nutzen. Doch es habe sich gezeigt, dass es zu marode war. Wie ohnehin einiges im Inneren, das der Statiker nicht genehmigte und das deshalb entfernt werden musste. „Es gibt mittlerweile sehr viel Stahl in diesem Gebäude“, berichtete Poppe. Das Haus habe förmlich ein neues Skelett erhalten, sonst sei es nicht zu retten gewesen. Dennoch sagte der Bauherr: „Ich bin sehr froh, dass ich das Projekt verwirkliche.“

Entkernt und abgestützt: Der ehemalige Gastronomieraum. Die alte Stahlstütze (rechts) wird noch durch eine neue ersetzt. © dr

Das „Projekt“ ist ein Wohn- und Geschäftshaus am Stellmacherplatz, das im Frühjahr 2024 bezugsfertig sein soll. Im Erdgeschoss wird es eine rund 290 Quadratmeter große Zahnarztpraxis beherbergen. Mit den maßgeschneiderten Plänen für die Räume konnte Poppe Julia und Jannik von Schöning in die Wittekindstadt locken. Der 31-jährige Zahnarzt ist in Wildeshausen aufgewachsen, dann zum Studium weggezogen und arbeitet derzeit in Hamburg als angestellter Mediziner. Seine 31-jährige Frau ist ebenfalls angestellte Zahnärztin. Während er auch Implantologe ist, hat sie sich auf die Kinderzahnmedizin spezialisiert.

„Wir wollten schon immer selbstständig arbeiten und haben nach einer Praxis gesucht“, erzählte Julia von Schöning. Ihr Mann habe wiederholt von Wildeshausen geschwärmt, und da sei es schon ein großer Glücksfall, dass Poppe ein Haus in der Innenstadt saniert. Ziel sei es, eine Zahnarztpraxis für die gesamte Familie zu öffnen. „Vom Baby bis zur Oma“, nannte Julia von Schöning den weitgefassten Patientenkreis und hielt ihre eigene Tochter Charlotte (sieben Monate) im Arm.

„Die beiden wollten eine geile Praxis haben, ich wollte das geilste Haus bauen“, fasste Poppe das Projekt bei der Feier zusammen und dankte den Handwerkern, die fast alle aus Wildeshausen kommen, für ihr besonderes Engagement. „Es ist eben keine normale Baustelle hier. Keine Wand ist gerade.“ Und auch die alten Säulen in den ehemaligen gastronomischen Räumen müssten noch aus Statikgründen entfernt werden, obwohl sie sehr schön seien.

Trotz aller Widerstände sei er schon jetzt sehr zufrieden mit der Optik, so Poppe abschließend. Auf Anregung von Bürgermeister Jens Kuraschinski habe er sich zudem entschieden, das Gebäude nach der Fertigstellung durch das Unternehmen „Lichtgerichte“ aus Wildeshausen illuminieren zu lassen.