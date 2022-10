Sanierung der Widukindhalle in Wildeshausen verzögert sich

Von: Ove Bornholt

Wird kommendes Jahr saniert: Die Widukindhalle an der Deekenstraße ist marode. © bor

Die Sanierung der Widukindhalle in Wildeshausen verzögert sich. Das heißt, die Gilde könnte ihre Generalversammlung dort abhalten.

Wildeshausen – Eigentlich hätte die Widukindhalle in Wildeshausen in diesem Jahr aufwendig saniert werden sollen. Doch der Landkreis Oldenburg hat den Beginn der Arbeiten ins kommende Jahr verschoben. Maik Ehlers vom Amt für Schulen und Hochbau verwies im Gespräch mit unserer Zeitung auf Personalprobleme. Die Kreisverwaltung sei aktuell mit dem Erweiterungsbau der Förderschule in Hude beschäftigt, der sich etwas verzögert habe. Dadurch fehlten die personellen Ressourcen, um mit der Renovierung der Widukindhalle zu starten.

Ganz genau kann Ehlers noch nicht sagen, wann die Bauarbeiten beginnen. „Wir werden frühestens in den Osterferien Hand anlegen“, so Ehlers. Gleichzeitig werde die Maßnahme voraussichtlich teurer als veranschlagt. Die aktuelle Kostenschätzung ist zwei bis drei Jahre alt. Dementsprechend rechnet der Landkreis mit Mehrausgaben, die zurzeit aber noch nicht beziffert werden können.

Musikkorps möchte Eröffnungskonzert woanders ausrichten

Durch den verspäteten Baubeginn wären auch im kommenden Jahr Veranstaltungen in der Halle möglich. Zum Beispiel die Generalversammlung der Wildeshauser Schützengilde. Die Stadt sei deswegen in Gesprächen mit dem Landkreis, so Stadtsprecher Hans Ufferfilge. Ehlers sieht gute Chancen dafür. „Es ist völlig unproblematisch, bis zum Baubeginn Veranstaltungen durchzuführen.“

Beim Musikkorps hält sich die Begeisterung darüber aber in Grenzen. Die Mitglieder treten seit Jahren zu ihrem Eröffnungskonzert in der Halle an der Deekenstraße an, zuletzt waren sie im September dort zu Gast – 2023 wird es dazu allerdings wahrscheinlich nicht mehr kommen. Uwe Leinemann, Vorsitzender des Musikkorps, kennt die Halle gut. Schon länger habe es Probleme gegeben, deswegen ja auch die Sanierung. Und in den vergangenen Monaten sei kaum noch etwas repariert worden, sieht er „einen Berg von Problemen“ auf das Musikkorps zukommen, sollte es dort noch einmal auftreten wollen.

Der Landkreis hatte der Stadt vor rund zwei Jahren angeboten, dass sie die Halle weiterhin mitnutzen könne. Bedingung war allerdings eine Beteiligung an den Sanierungskosten. Das wollte die Politik in Wildeshausen nicht. Stattdessen sollte eine Alternative her. Wann der im Stadtrat angedachte reine Veranstaltungssaal als Nachfolgelösung indes verwirklicht werden kann, ist angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt völlig offen. „Bei ehrlicher Betrachtung ist ein solches Projekt mit Blick auf die Haushaltslage gegenwärtig nicht darstellbar“, hatte Bürgermeister Jens Kuraschinski vor einem Jahr im Interview mit unserer Zeitung gesagt.

Musikkorps weicht wohl ins Umland aus

Für die Zwischenzeit war nach einer Übergangslösung gesucht worden. Zum Beispiel war über die Turnhalle der Wallschule nachgedacht worden. Das ist jedoch schon länger kein Thema mehr, zum einen weil ein neuer, teurer Boden notwendig wäre, zum anderen weil die Tribünen in den Augen einiger Veranstalter nicht unbedingt geeignet sind, um stundenlange Konzerte zu verfolgen.

Das Musikkorps hat mittlerweile eine Veranstaltungsmöglichkeit außerhalb Wildeshausens ins Auge gefasst. Noch ist allerdings nichts in „trockenen Tüchern“, wie Leinemann informierte. Die Gespräche stünden am Anfang, wollte er nicht zu viel preisgeben. Er sei aber optimistisch, dass man zu einer Lösung komme.