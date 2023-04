Sanierung der Widukindhalle in Wildeshausen: Bauarbeiten ab Jahresmitte

Von: Dierk Rohdenburg

Wird ab Mitte des Jahres saniert: Die Widukindhalle in Wildeshausen. © dr

Die Widukindhalle in Wildeshausen wird wahrscheinlich vor den Sommerferien für Sport und Veranstaltungen gesperrt. Die Sanierungen soll bis Ende 2024 dauern.

Wildeshausen – Die Widukindhalle in Wildeshausen wird aller Voraussicht nach noch vor den Sommerferien für den Schul- und Vereinssport sowie Veranstaltungen gesperrt. Der Grund ist die komplette Sanierung des Innenbereiches mit dem Ziel, die Halle auch in Zukunft für den Besuch von bis zu 300 Personen vorzuhalten.

„Derzeit sind die Fachplaner am Werk“, so Maik Ehlers, der beim Landkreis Oldenburg und damit dem Eigentümer der Halle, für den Hochbau zuständig ist. In diesem Monat würden die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke veröffentlicht, damit möglichst Ende Mai, Anfang Juni mit den Arbeiten begonnen werden kann. Erst dann weiß der Landkreis auch, wie viel Geld in die Sanierung gesteckt werden muss. Vor Jahren hatten die Experten mit Kosten von bis zu 2,3 Millionen Euro kalkuliert. Für diesen Preis wäre aber auch nur eine Weiternutzung als Sporthalle möglich gewesen.

Ausschreibungen erfolgen diesen Monat

Während sich diese Kosten wohl erhöht haben dürften, wurde der Mehraufwand für eine zusätzliche Nutzung als Veranstaltungshalle neu kalkuliert. Ursprünglich war der Landkreis von 450 000 Euro ausgegangen – eine Summe, die die Politik der Stadt abgelehnt hatte. Neue Berechnungen im vergangenen Jahr kamen dann auf 240 000 Euro, weil nur das Nötigste erledigt werden soll. Dieses Geld soll nun jeweils zu einem Drittel vom Landkreis, der Stadt Wildeshausen sowie der Wildeshauser Schützengilde übernommen werden, die die Halle für ihre Generalversammlung benötigt.

„Wir richten die Räume in erster Linie auf den Schul- und den Vereinssportbetrieb aus“, betont Ehlers. Es würden eine neue Lüftungsanlage und eine moderne Heizung installiert. Die Sanitärräume müssten ebenso komplett saniert werden wie der Fußboden und die Elektrik.

„Die Arbeiten sind nicht vor Ende 2024 abgeschlossen“, ist sich Ehlers sicher. In der Zwischenzeit würden der Schul- und Vereinssport auf andere Hallen im Stadtgebiet verlegt. Etwas später als in der Halle beginnen auch die Arbeiten in der Cafeteria, die dann geschlossen werden muss. Immerhin bleiben dem Landkreis Arbeiten auf dem Dach erspart. „Das wurde bereits im Rahmen der Sanierung der Berufsbildenden Schulen erledigt“, freut sich Ehlers.