Sanierung der Widukindhalle angelaufen

Von: Ove Bornholt

Zwei Umkleidekabinen für Menschen diversen Geschlechts werden im Keller gebaut. Dort entsteht auch ein neuer Technikraum. © bor

Die Arbeiten sollen ein Jahr dauern. Die Kosten betragen rund 2,5 Millionen Euro. Es werden zwei neue Umkleidekabinen für Menschen diversen Geschlechts gebaut.

Wildeshausen – Die lange angekündigte Sanierung der Widukindhalle der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen hat in dieser Woche begonnen. Wenn alles optimal läuft, sollen die Arbeiten innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Dann wäre zum Schuljahr 2024/25 wieder Sportunterricht in der Halle möglich. Und auch für Veranstaltungen wie die Generalversammlung der Wildeshauser Schützengilde, Konzerte oder Blutspenden stünde das Gebäude zur Verfügung. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn es stehen viele Arbeiten an, um die Halle von Grund auf zu erneuern.

Los geht es dementsprechend auch im Keller des Gebäudes. Dort befinden sich bereits Umkleiden, die entkernt und neu ausgestattet werden. Wände, Bodenbeläge und die Einrichtung werden erneuert, wie der Landkreis Oldenburg auf Nachfrage mitteilte. Außerdem werden zwei Umkleidekabinen mit Dusche für Menschen diversen Geschlechts gebaut. Bisher gibt es nur Umkleiden für männliche und weibliche Personen. Ein Teil des Erdreichs wurde ausgekoffert, denn neben dem bestehenden Keller muss Platz geschaffen werden. Und weil im Untergeschoss sowieso gearbeitet werden muss, entsteht dort auch gleich ein Technikraum. Dies erfolgt im Zuge einer kompletten Erneuerung der Haustechnik und des Einbaus einer neuen Lüftungsanlage.

Boden der Sporthalle wird ausgetauscht

Im Erdgeschoss geht die Sanierung dann mit der Erneuerung der Fassade weiter. Vorgesehen ist eine teil-energetische Sanierung. Dafür werden Fenster und Türen ausgetauscht. Auch der Eingangsbereich wird renoviert. So soll das Behinderten-WC erneuert werden. Ganz frisch ist ein Raum für Erste Hilfe, der im Foyer eingerichtet wird.

Der Kern der Sanierung ist die eigentliche Sporthalle. In dieser wird der Boden, der nach Jahrzehnten des Schulsports und vielen Feiern neu gemacht werden soll, ausgetauscht. Neben Abi-Entlassfeiern, Gilde-Versammlungen und Feuerfeten gab es über die Jahre immer wieder Veranstaltungen, die den Boden abgenutzt haben. Das Dach muss derweil nicht angefasst werden, denn der Landkreis hat es bereits erneuert.

Die umfangreiche Sanierung des 1985 errichteten Gebäudes hat ihren Preis. Die Kosten betragen rund 2,5 Millionen Euro. Den größten Anteil trägt der Landkreis, aber auch die Stadt und die Wildeshauser Schützengilde beteiligen sich, wobei die Kommune die Unterstützung erst abgelehnt hatte. Stadt und Gilde wollen aber, dass die Halle weiterhin für Veranstaltungen und nicht nur für den Schulsport genutzt werden kann. Deswegen sind sowohl Stadt als auch Gilde jetzt mit jeweils 80 000 Euro beteiligt.

Die Fassade wird teil-energetisch saniert. © bor