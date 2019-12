Sammelfieber und Heimatgeschichte

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Der Bestand des Luftschiffhafens in Wildeshausen hatte nur eine kurze Dauer von 1915 bis 1921. Deutlich kürzer war die Stationierung des Pflegetrupps des Luftschiffes „Schütte Lanz“ in der Wittekindstadt, denn die Mannschaft war lediglich vom 17. November 1916 bis zum 26. Januar hier stationiert. Feldpost von diesem Luftschiff gab es sogar nur vom 2. Dezember bis 20. Januar, da das Schiff dann zur Reparatur nach Leipzig überführt wurde, wo es am 8. Februar 2017 bei einem Halleneinsturz zerstört wurde.

Dieses Stück Heimatgeschichte kann Wolfgang Brandt aus Wildeshausen anhand von alten Fotos und Postkarten sowie Briefumschlägen nachzeichnen. Der 74-Jährige sammelt seit 1985 alles, was er aus und über die Region bekommen kann. Mittlerweile hat er rund 40 000 Exponate – davon 1 600 aus Wildeshausen, die sorgfältig archiviert drei Räume seines Privathauses füllen und einen unschätzbaren Wert haben. Darunter auch ein Brief, den Albert Thasler aus Wildeshausen an seine spätere Ehefrau Emma Kitzig in Lehmwasser (Schlesien) geschrieben hatte. Thasler war Untermaschinist des Luftschiffes „Schütte Lanz“ und hatte sein Schreiben am Heiligabend vor 103 Jahren zur Post in Wildeshausen gebracht. Der Umschlag erhielt dort den schwarzen Gitterstegstempel von Wildeshausen am Oberrand, drei Sterne am Unterrand und die Datumszeile mit einem N dafür, dass der Brief am Nachmittag aufgegeben wurde. „Der linksseitige Kastenvermerk ,Luftschiff-Abwurf‘ ist sicher nicht zutreffend, da der Brief den Poststempel trägt“, so Brandt.

Der Wildeshauser ist seit 25 Jahren durchgehend auf der Suche nach regionalen Erinnerungsstücken. Seine ersten Errungenschaften waren eine Ansichtskarte vom Bahnhof und eine vom Gildefest 1903.

Seit Ausbruch seines „Sammelfiebers“ reiste er – oft zusammen mit Ehefrau Linda – zu großen Börsen in der gesamten Republik, war auf Flohmärkten unterwegs und bietet bei Auktionen mit. „Es gibt auch einige Leute, die mich anrufen, wenn sie von interessanten Karten erfahren“, berichtet der Sammler, der es mit seiner Leidenschaft ganz genau nimmt. So sucht Brandt auch nach seltenen Stempelabdrücken, die für viele Menschen keinen Wert hatten. „Die gab es früher in vielen Ortschaften“, erzählt er. Die Landpoststempel vom Fillerberg, aus Altona oder Spasche besitzt er schon. „Zwei fehlen mir noch: von Lehmkuhle (Peter Sander) und Heinefelde. Die sind sehr gesucht“, betont Brandt. „Das Problem ist, dass die Briefe ja alle weggeschickt wurden und somit nicht mehr hier in der Region sind. Zudem wurden die Umschläge dann ja weggeworfen, weil in der Regel die Briefe für die Empfänger wichtig waren.“

Was Lücken in seiner Sammlung betrifft, ist Brandt relativ entspannt. „Man muss nicht alles haben“, sagt er. Für ihn seien es spannende Heimatgeschichten, die so erzählt würden. „Da ist mehr Leben drin als auf einfachen Fotos. Besonders dann, wenn es auch Briefe dazu gibt, in denen die Menschen berichten.“ Wer interessante Dokumente hat, kann sich bei Brandt unter Tel. 04431/72741 melden.