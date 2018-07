Krankenpflege „Bellersen & Lohmann“ investiert 5,8 Millionen Euro in „Geest Höfe“

Von der Sackgasse in die Zukunft

+ Helga Lohmann und Frank Bellersen, Inhaber des Pflegedienstes „Bellersen & Lohmann“, wollen den Standort ihrer Firma auf das Gelände der „Geest Höfe“ verlagern.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Derzeit befindet sich das Büro der häuslichen Krankenpflege „Bellersen & Lohmann“ in einer Sackgasse an der Visbeker Straße in Wildeshausen. Zukünftig will die Firma ihre Geschäfte auf dem Gelände der „Geest Höfe“ am Lehmkuhlenweg in der Kreisstadt betreiben. Dort sollen zehn bis 15 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Unternehmen plant, 5,8 Millionen Euro zu investieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. So sind Wohngemeinschaften für Senioren und eine Tagespflege vorgesehen. Wenn die Bauarbeiten im Zeitplan bleiben, können die ersten Personen ab dem vierten Quartal 2019 betreut werden.