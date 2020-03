Sabrina Abramowski neue Konrektorin

Wildeshausen – Jetzt ist das Leitungsteam der Holbeinschule in Wildeshausen wieder komplett. Am Mittwoch erhielt Konrektorin Sabrina Abramowski die Ernennungsurkunde der Landesschulbehörde von Schulleiterin Inke Bajorat überreicht.

Die 31-Jährige hatte bereits seit dem 1. August 2018 kommissarisch als Konrektorin mit Bajorat die Schule geleitet. Bajorat war am 3. April 2019 zur Leiterin ernannt worden. Erst danach konnte sich Abramowski für die Stelle bewerben. In nichtoffizieller Mission war der Dezernent der Landesschulbehörde Karl-Heinz Book bei der Ernennung zu Besuch und gratulierte Abramowski.

Eine besondere Verbindung zur Kollegin

Bajorat verdeutlichte in einer kurzen Rede, wie froh sie über die Ernennung von Abramowski ist. Sie habe schon damals, als sich die junge Kollegin als Lehrerin beworben hatte, gespürt, dass es eine besondere Verbindung zwischen ihnen gibt. Als sie zur Rektorin ernannt worden sei, habe sie sich gleich gewünscht, so Bajorat, dass die Kollegin im anderen Zimmer, dem Konrektorinnenzimmer, arbeiten soll.

„Ich schätze an ihr den Mut, die Fröhlichkeit, die Ausdauer, das Mitdenken, den Fleiß und vieles mehr“, sagte Bajorat. Lediglich die Vorliebe zum Fußball sowie der damit verbundenen großen Verletzungsgefahr gefalle ihr nicht so gut. „Mir wäre es lieber, wenn du Minigolf oder Schwimmen bevorzugen würdest“, fügte sie mit einem Lächeln an. Sie freue sich nun auf eine tolle Arbeit im Team mit allen Kollegen, denn oberstes Ziel der Schule sei es, dass sich die Kinder dort wohlfühlen.

Book: Sehr verantwortungsvolle Tätigkeit

Book wies darauf hin, dass das neue Amt eine „Stand-by-Schulleitung“ beinhaltet. „Sie sind der verlängerte Arm der Schulleitung ins Kollegium. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diese Aufgabe noch mehr hineinwachsen und ich wünsche Ihnen viel Optimismus.“

Abramowski bedankte sich für das Vertrauen. „Ich arbeite mit allen hier sehr gerne zusammen“, betonte sie. „Auch wenn wir an dieser Schule immer größer werden, sollten wir weiter so gut für die Kinder zusammenarbeiten.“ dr