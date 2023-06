Rund 500 Bürger demonstrieren auf dem Wildeshauser Marktplatz: „Wir wollen unser Freibad!“

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Teilen

Rund 500 Bürger protestierten gegen die Schließung des Schwimmerbeckens. © Bornholt

Rund 500 Bürger haben am Donnerstagabend kurz vor Beginn der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung auf dem Marktplatz in Wildeshausen demonstriert.

„Wir wollen unser Freibad!“, skandierte die Menge. Bekanntlich hat die Stadtverwaltung empfohlen, das marode Schwimmerbecken nicht wieder zu öffnen. Derzeit ist es wegen eines noch nicht lokalisierten Schadens geschlossen, weil das Becken laufend Wasser verliert.

Eine Behebung wäre aus Verwaltungssicht mit unkalkulierbaren Kosten verbunden. Mindestens würden dafür 50.000 Euro fällig werden, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Die Demonstranten, unter denen auch Mitglieder der Sportvereine in Wildeshausen und viele Familien mit Kindern waren, verfolgten anschließend die Sitzung im Rathaus.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wurde die Stadtverwaltung massiv kritisiert. „Gibt es keine Ingenieure, die das im Blick haben?“, fragte ein Anwohner.

„Die gibt es“, antwortete Baudezernent Manfred Meyer. Man habe aber nicht das Geld für eine Sanierung zur Verfügung gehabt.

Viele Kinder kritisierten, dass sie nicht mehr schwimmen können. „Das Bad zu schließen, ist doof“, hieß es. Und es schloss sich die Frage an, ob man nicht Spenden für das Bad sammeln könne.

Der Ausschuss zog den Tagesordnungspunkt nach vorne, um unter Beteiligung der Besucher zu diskutieren.

Fachbereichsleiter Matthias Ruhle berichtete, dass es bis Mitte Mai schon zwei Leckagen gegeben hatte. Derzeit wisse man nicht, wo das Becken sein Wasser verliert. Man sei gezwungen, das Bad auf einer Länge von 25 Metern zu öffnen. Das sei sehr teuer, zudem würde die Baumaßnahme bis Mitte August dauern. „Selbst, wenn wir die Reparatur durchführen, könnten wir das Bad erst Ende August öffnen“, so Ruhle.

Marcell Görke (CDU) ist Badfachmann. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis das eintritt, was eingetreten ist“, erklärte er. Man hätte viel früher gegensteuern müssen, sagte er. Schon 2019 habe es Pläne für die Sanierung gegeben. Gemeinsam habe man ein Konzept entwickelt, die Kosten zu senken. Es habe aber keine positiven Beschlüsse gegeben. Görke stellte einen Antrag, schnellstmöglich die Voraussetzungen zu schaffen, die Sanierung in Angriff zu nehmen. Das solle letztendlich öffentlich im Rat beschlossen werden.