Rund 300 Kunden pro Woche: Viele Kunden in der Kleiderkammer Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Ehrenamtlichen der DRK-Kleiderkammer sortieren die gespendete Kleidung, bevor sie in den Verkauf geht. © bor

Die hohe Zuwanderung macht sich aktuell auch bei der Kleiderkammer in Wildeshausen bemerkbar. Rund 300 Kunden kommen inzwischen pro Woche.

Wildeshausen – „Brengelmann, Deutsches Rotes Kreuz – ja, gut. Bringen Sie es gerne vorbei“, sagt Anita Brengelmann am Montagnachmittag, legt das Telefon auf und marschiert eben rüber in den Sortierraum der DRK-Kleiderkammer in Wildeshausen. „Gleich kommt ein Anhänger voll mit Bekleidung“, verkündet sie freudestrahlend den Ehrenamtlichen, die die bisher neu gespendete Ware gerade zusammenlegen.

Die Stimmung in der Kleiderkammer ist gut, auch wenn der Andrang in den vergangenen Monaten stetig gewachsen ist. „Die Kundenzahl hat sich verdoppelt“, sagt Leiterin Brengelmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie bezieht sich auf die Zeit, als die Einrichtung mit Corona-Einschränkungen geöffnet war. Vor Ausbruch der Pandemie kamen rund 90 Menschen zur Halle am Bahnhof. Dort ist die Kleiderkammer nach dem Umzug vom Grünen Weg seit März 2019 untergebracht.

Kunden-Niveau auf dem Level von 2015

Zurzeit sind an jedem der beiden Öffnungstage in der Woche rund 140 bis 150 Personen da. Darunter sind längst nicht nur ukrainische Vertriebene, sondern auch Flüchtlinge aus anderen Teilen der Welt, Senioren, alleinerziehende Mütter oder bulgarische Arbeiter und ihre Familien. Das Kunden-Niveau sei etwa auf dem Level von 2015, als sehr viele Flüchtlinge nach Wildeshausen und in den Landkreis Oldenburg kamen, so Brengelmann. „Bei uns kann jeder einkaufen“, betont sie. Anders als zum Beispiel bei der Tafel ist keine vorherige Anmeldung oder ein Nachweis der Bedürftigkeit nötig.

Zurzeit sind besonders Wintersachen gefragt. Da passt es ganz gut, dass die Einrichtung Ende vergangenen Jahres lange geschlossen war und dementsprechend noch Ware aus dem Vorjahr zur Verfügung steht – beziehungsweise stand. „Viele Jacken sind schon weggegangen“, berichtet Brengelmann.

Dass das Interesse zugenommen hat, ist auch beim Warenbestand zu merken. „Vorige Woche hatte ich schon Angst, dass sie uns das Lager leer kaufen. Aber heute ist viel Kleidung gekommen“, sagt Brengelmann. Das Spendenaufkommen schwanke immer mal wieder. Es kämen aber auch noch Menschen, die gezielt Ukrainern helfen wollten. Da geht es dann zum Beispiel um Bettwäsche, Gardinen oder Tischdecken.

Das Sortieren, Zusammenlegen und Verkaufen ist die Aufgabe von rund einem Dutzend ehrenamtlicher Frauen. „Es könnten mehr sein. Wir brauchen noch Aktive, die sich einbringen“, sagt Brengelmann. So ein, zwei weitere tatkräftige Engagierte würden benötigt.

Öffnungstage

Spenden können zu jeder Zeit über eine Klappe am Gebäude abgegeben werden. Außerdem ist dies montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr möglich. Einkäufe können dienstags und donnerstags ebenfalls von 14 bis 17 Uhr getätigt werden.