518 000-Euro-Erbe unterschlagen? Wildeshauser Anwalt zu Rückzahlung verurteilt

Von: Dierk Rohdenburg

Das Landgericht Oldenburg hat einen Wildeshauser Anwalt verurteilt. © dpa

Leer/Wildeshausen – Ein Wildeshauser Rechtsanwalt ist kürzlich vom Landgericht Oldenburg verurteilt worden, 518 000 Euro zuzüglich Zinsen an einen Testamentsvollstrecker aus Leer zu zahlen, der als sein Nachfolger den Nachlass einer bereits im März 2008 verstorbenen Frau aus Leer sichern und verteilen soll.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil der Wildeshauser Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt hat. Der Spruch des Landgerichtes wird jedoch mit gravierenden Verfehlungen des Anwalts aus der Kreisstadt begründet. So soll er trotz mehrmaliger Aufforderungen durch die Erben seit 2013 kein Nachlassverzeichnis erstellt und übersandt haben. Zudem wurde das Guthaben der Erblasserin offenbar nicht mündelsicher auf einem entsprechenden Konto angelegt. Das Gericht stellte fest, dass der Wildeshauser den Nachlass vielmehr mit dem eigenen Vermögen auf dem allgemeinen Geschäftskonto verschmolz. Das sei „nicht nachvollziehbar“, heißt es im Urteil und „dürfte für sich allein bereits eine grobe Amtspflichtverletzung“ darstellen, die eine Verwirkung der Testamentsvollstreckervergütung rechtfertige.

Wildeshauser Jurist soll nicht im Sinne der Erblasserin aktiv geworden sein

Zusammenfassend stellte das Gericht mit Blick auf die Nachlassakte des Amtsgerichtes Leer fest, dass der Wildeshauser von seiner Ernennung im Jahr 2012 bis zu seiner Entlassung im Jahr 2020 nicht im Sinne der Erblasserin tätig geworden ist. „Weder hat er sich um die weitere Abwicklung des Nachlasses (...), namentlich die Herausgabe der vorhandenen Ikonen und Schmuckgegenstände an die Kirchengemeinde Sankt Marien in Heede gekümmert, noch hat er (...) ein Nachlassverzeichnis an die Erben vorgelegt“, heißt es in der Urteilsbegründung, die unserer Zeitung vorliegt. Der Wildeshauser Jurist habe im Wesentlichen lediglich seine Vorgängerin mit Auskunftsklagen überzogen.

Das Landgericht Oldenburg befasste sich mit der Arbeit des Wildeshauser Anwalts, weil dessen Nachfolger geklagt hatte. Er ist seit dem 30. März 2021 der neue Testamentsvollstrecker des Nachlasses von der Verstorbenen. Diese hatte in einem Testament vom 21. Januar 1997 die katholische Kirchengemeinde „St. Petrus in Ketten“ zu 80 Prozent und den „Ordo Militae Crucis Templi“ (Tempelritterorden) zu 13,4 Prozent sowie zwei Angehörige zu je 3,3 Prozent als Erben eingesetzt.

Erste Testamentsvollstreckerin wurde entlassen

Die erste Testamentsvollstreckerin wurde wegen verschiedener Unregelmäßigkeiten, unter anderem weil sie kein Nachlassverzeichnis erstellt hatte, durch Beschluss des Amtsgerichtes Leer am 29. Juni 2012 aus ihrem Amt entlassen. Auf Betreiben der Erben setzte das Amtsgericht durch Beschluss vom 8. Dezember 2012 den Wildeshauser Anwalt als Nachlasspfleger ein. Am 22. April 2013 wurde er offiziell Testamentsvollstrecker, bis er nach mehreren Jahren ohne nachweisbare Aktivitäten wieder abgesetzt wurde.

Der danach eingesetzte Testamentsvollstrecker versuchte nach eigenen Angaben in der Folgezeit mehrmals, das Nachlassguthaben von dem Wildeshauser Anwalt ausgezahlt zu bekommen. Zudem sollte eine Katalogisierung der Schmuckstücke und Ikonen erfolgen. Das alles wohl zunächst vergeblich. Im Gegenzug stellte der Wildeshauser Anwalt hingegen eine Rechnung auf, nach der er in den insgesamt siebeneinhalb Jahren in einem Umfang von 1 440 Stunden tätig geworden sei. Dafür könne er einen Stundensatz von 180 Euro ansetzen. Auch diesen Anspruch verwarf das Gericht in seinem Urteil.

Anwalt lässt sich Zeit mit der Übergabe von Schmuck und Ikonen

Erst am 27. Januar dieses Jahres – eineinhalb Jahre nach seiner Entlassung aus dem Amt des Testamentsvollstreckers – hat der Wildeshauser Anwalt die Ikonen sowie den Schmuck der Verstorbenen an seinen Nachfolger übersandt. Diese wurden am 3. Februar an die Kirchengemeinde übergeben. Wann der Rechtsstreit zu einem Ende kommt, ist indes noch ungewiss.

Der Rechtsanwalt aus der Kreisstadt erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass nach seiner Auffassung die bisherigen Feststellungen und Urteilsgründe unrichtig seien und es sich im Rahmen eines in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht sehr komplexen Zivilprozesses auch lediglich um einen Zwischenentscheid handele, der mit Rechtsmitteln angegriffen werde. Er habe sogar Widerklage erhoben.

Der Testamentsvollstrecker hingegen machte deutlich, dass er ein standesrechtliches Verfahren gegen den Wildeshauser vor der Rechtsanwaltskammer Oldenburg beantragt habe, um die anwaltliche Zulassung aufheben zu lassen. Gegen den Anwalt aus der Kreisstadt laufen zudem weitere staatsanwaltliche Ermittlungen (wir berichteten).