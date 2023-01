Rücksichtslos: 30-Jähriger rast mit 207 Stundenkilometern über die A1

Von: Dierk Rohdenburg

Deutlich zu schnell und ohne Rücksicht auf andere Fahrzeuge war ein 30-Jähriger am Sonntagabend auf der A 1 bei Wildeshausen unterwegs. Die Polizei konnte ihn stoppen.

Wildeshausen – Einen rücksichtslos und deutlich zu schnell fahrenden Mann haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Sonntag gegen 19 Uhr, auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen Oldenburg angehalten.

Die beiden Beamten waren mit einem zivilen Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Dabei wurden sie auf einen Autofahrer aufmerksam, der sich im zweispurigen Bereich der Autobahn über das geltende Tempolimit von 130 Stundenkilometer deutlich hinwegsetzte. Zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord führten sie mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Spitze war der VW mit vorwertbaren 207 Stundenkilometern unterwegs. Dabei wurden andere Verkehrsteilnehmer zudem verbotswidrig rechts überholt.

Autofahrer missachtet Signale der Polizei

In Höhe der Tank- und Rastanlage wollten die Beamten den Fahrer kontrollieren, überholten ihn und gaben das Signal zum Folgen. Daraufhin beschleunigte der Fahrer seinen VW und überholte die Beamten. Erst nach dem Einschalten von Blaulicht und Martinshorn wurde er langsamer. Schließlich konnte er auf einem Parkplatz zwischen der Rastanlage und der Anschlussstelle Wildeshausen-West kontrolliert werden.

Aufgrund des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrverhaltens leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 30-jährigen Mann aus Visbek ein.

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag gegen 20.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.

Der 54-jährige Mann aus Oldenburg wollte mit einem SUV an der Anschlussstelle Sandkrug auf die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er zunächst in einer Linkskurve nach rechts und anschließend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In beiden Fällen kam es zur Kollision mit Schutzplanken. Trotzdem setzte der Mann die Fahrt fort.

Der Zeuge folgte dem SUV und ermöglichte so eine Kontrolle des Verursachers im Stadtgebiet von Oldenburg. Er roch deutlich nach Alkohol. Sein Auto wies erhebliche Unfallspuren auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.