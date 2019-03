Schwimmverein muss Beiträge erhöhen: Rücklagen fast aufgebraucht

Wildeshausen – Auf der einen Seite läuft es beim Schwimmverein Wildeshausen wie geschmiert: Die Schwimmgruppen sind nach den Jahren ohne Bad, während derer die Mitgliederzahlen zurückgegangen waren, leistungsstark und jahrgangsmäßig wieder gut aufgeteilt. Es gibt sogar eine etwa 25 Personen umfassende Warteliste für neue Schwimmer.

„Man kann nun mal nur so viele aufnehmen, wie Platz im Wasser ist“, heißt es im Bericht der zweiten Vorsitzenden Susanne Wiesner zur gut besuchten Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Schwimmerheim. Außerdem ist es dank Sponsoren gelungen, im Herbst vergangenen Jahres eine neue Heizung in dem Gebäude zu installieren. Die Stadt Wildeshausen hatte keine Zuschüsse gegeben.

Auf der anderen Seite hat die 12 000 Euro teure Maßnahme dazu geführt, dass der Verein fast seine ganzen finanziellen Rücklagen aufgebraucht hat. Deswegen fiel der Bericht von Kassenwartin Heike Kuban nicht allzu positiv aus. Die Schwimmer haben das Jahr 2018 mit einem Minus von 12 500 Euro abgeschlossen. „Damit der Verein in den nächsten Jahren sein Tagesgeschäft gut bewältigen kann, wurde beschlossen, die Beiträge der Aktiven anzupassen“, heißt es im Bericht weiter. Aktive zahlen pro Jahr künftig 96 Euro (vorher 84 Euro), Familien kommen auf 164 Euro (150). Passive Mitglieder stehen weiterhin bei 50 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Verein die Beiträge ebenfalls angehoben – zum ersten Mal seit 15 Jahren.

Schwimmwart Oliver van Rüschen berichtete, dass die Aktiven insgesamt 29 Wettkämpfe im Jahr 2018 bestritten haben. Es gab sogar einen Teilnehmer bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Master, nämlich den Trainer der Leistungsgruppe Marcus Schwoll. Van Rüschen bedankt sich bei den Aktiven und Trainern, besonders aber bei den Schwimmeltern, die nicht nur als Fahrer und Betreuer, sondern auch als Kampfrichter agieren und dadurch für einen reibungslosen Ablauf des täglichen Schwimmgeschehens sorgen.

Jugendwartin Anouscha Wittkopf gab einen kurzen Ausblick auf die Unternehmungen außerhalb des Beckens. Neben der Faschings- und der Weihnachtsfeier sowie den mehrtägigen Lehrgängen in den Ferien ist in diesem Jahr unter anderem ein gemeinsames Bowling geplant. Zukünftig wird das Team der Jugendwarte aus drei Personen bestehen. Neben Wittkopf sind das Piet-Ole Wulf und Thore Meyer. Das hatte die Jugendversammlung beschlossen und die Jahreshauptversammlung jetzt bestätigt.

Die Vorstandswahlen ergaben keine großen Veränderungen. Die Führungsspitze setzt sich zusammen aus: erster Vorsitzender Andreas Meyer, zweite Vorsitzender Susanne Wiesner, dritte Vorsitzende Stephanie Brahms, Schwimmwart Oliver van Rüschen, Kassenwartin Heike Kuban und Schriftführerin Silke Kloster. Zum neuen zweiten Kassenprüfer wählte die Versammlung Sven Richter, da Marco Hake turnusgemäß nach zwei Jahren ausschied.

Folgende Auszeichnungen gab es: Paul Wilke erhielt den Pokal für den besten Schwimmer und Enno Brahms den Jugendpokal für Schwimmer bis elf Jahre. Sarah Depken ist zehn Jahre Mitglied. Till Maximilian Kolloge (nicht anwesend), Michael Speer und Oliver van Rüschen sind dagegen schon 25 Jahre dabei. Auf 40 Jahre im Schwimmverein kann Kerstin Eichner zurückblicken. Schon 60 Jahre ist die Mitgliedschaft der DLRG her, die durch Marco Hake vertreten wurde.

Nach rund einer Stunde endete der formelle Teil der Jahreshauptversammlung, und der Abend wurde in geselliger Runde fortgesetzt, heißt es in Wiesners Bericht abschließend.