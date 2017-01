Ruck-Zuck-Kurs will die Lust auf „Platt“ wecken

Margret Hesselmann, Plattdeutschbeauftragte der Gemeinde Gro-ßenkneten, Karin Pieper, Regionalleiterin der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB), Hella Einemann-Gräbert, Fachlehrerin an der BBS, und Dette Zingler, Plattdeutschdozentin/Pflege und Agrar (v.l.), hoffen auf reichlich Interesse am „Ruck-Zuck-Plattdeutsch-Kurs“.

Wildeshausen - Wer oft und gern mit älteren Menschen kommuniziert oder einfach Spaß daran hat, eine traditionsreiche und gleichwohl immer noch sehr lebendige Sprache zu erlernen, die in Norddeutschland viele Leute zwar verstehen, aber längst nicht mehr immer selbst anwenden können, ist hier an der richtigen Adresse: Erneut läuft in den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen am Montag, 20. Februar, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr ein Ruck-Zuck-Kurs in Plattdeutsch. Der Lehrgang ist im Raum G022 am Standort St. Peter-Straße geplant. „Wir möchten die Leute erneut motivieren, Platt zu lernen“, erläutert Hella Einemann-Gräbert, Fachlehrerin an der BBS.

Seit über sieben Jahren wird die niederdeutsche Sprache schon an der Schule unterrichtet. Besonders in der Altenpflege können Plattdeutschkenntnisse erfahrungsgemäß von Nutzen sein, um sich den Umgang mit den älteren Menschen im Arbeitsalltag zu erleichtern. „Selbstverständlich kann keiner die Sprache perfekt beherrschen. Der Kurs soll auch einfach neugierig machen“, sagt Dette Zingler, Plattdeutschdozentin für Pflege und Agrar. „Viele trauen sich leider nicht, Platt zu sprechen, aber in diesem Kurs sind alle gleich und können sich selber ausprobieren.“

Anmeldungen via Mail möglich

Ab dem heutigen Tag liegen im Landkreis Oldenburg 12 000 Übersetzungshilfen aus – für die Bereiche Pflege und Gesundheit, Dienstleistungen und Agrar. Das Teilnehmerspektrum in dem Kurs werde sicher wieder sehr gemischt und „von jung bis alt“ werde alles dabei sein, so Dette Zingler. Der Lehrgang solle Mut machen, die Sprache auch im Lebensalltag zu benutzen.

Die Teilnahmekosten betragen sieben Euro inklusive Kaffee und Tee. Eine Anmeldung ist nötig und via E-Mail an die Adresse plattdeutsch-pflege@bbswildeshausen.de möglich.

ln