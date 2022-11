DRK Wildeshausen klagt über Ausrüstungsmängel

Von: Ove Bornholt

Teilen

Zwei „Gulaschkanonen“ hat die DRK-Ortsgruppe Wildeshausen. Wegen Teilemangels ist nur eine voll einsatzfähig. © DRK

Das DRK in Wildeshausen unterhält eine Verpflegungstruppe. Für Großeinsätze ist das Material aber teils zu alt, sagt der Vorsitzende Michael Haake.

Wildeshausen – Das wiedererweckte Interesse für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ist nicht zu übersehen – zuletzt war bekannt geworden, dass die Stadt Wildeshausen kommendes Jahr 17 neue Sirenen anschaffen will (wir berichteten). Auch der Ortsverein des DRK in der Kreisstadt stellt sich den neuen Anforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Ehrenamtlichen.

Diese unterhalten eine Verpflegungstruppe. Im Katastrophenfall können damit Helfer von Feuerwehr, THW und Co. genau wie möglicherweise evakuierte Menschen verköstigt werden. Der Zahn der Zeit hat allerdings ganz schön an der Ausrüstung genagt, die damit wie die Bundeswehr nur bedingt einsatzbereit ist.

Im Einsatzfall

„Ein Stromaggregat fehlt komplett“, so Michael Haake, Vorsitzender des Ortsvereins. Das hieße im Einsatzfall, dass das DRK zwar kochen und ein Zelt aufbauen kann. „Aber dann müsste im Dunkeln gegessen werden, denn ohne Strom kein Licht“, so Haake. Die Verpflegungsgruppe sei auf die Hilfe anderer Rettungsorganisationen angewiesen. Und die hätten bei einem Großeinsatz sicherlich selbst alle Hände voll zu tun.

„Die Hockerkocher sind auch in die Jahre gekommen. Genau wie die beiden Fahrzeuge“, beschreibt Haake die Lage. Kurz gesagt: „Weite Teile des Materials sind veraltet.“ Konkret ist eine der beiden „Gulaschkanonen“ bereits 1966 produziert worden. Inzwischen sei es sehr schwierig, an Ersatzteile zu kommen, weil es die Herstellerfirma schon seit Jahrzehnten nicht mehr gebe. Sollte es zu einer ähnlichen Katastrophe wie an der Ahr kommen, „stoßen wir schnell an unsere Grenzen“, ist sich Haake sicher. Den Wildeshausern würde schon ein kleiner, mobiler Dieselgenerator reichen, sagt er. „Damit können wir uns selbst mit Strom versorgen.“ Der Vorsitzende hofft auf Spenden aus der Bevölkerung. Ebenso würden mobil nutzbare Kühlschränke benötigt. Über den DRK-Kreisverband und den Landkreis Oldenburg wurde dieses Jahr ein Antrag für einen Kühlanhänger an das Land gestellt. „Aber dieses Jahr haben wir leider nichts bekommen“, bedauert Haake.

Kommt die öffentliche Hand nicht hinterher?

Gerade werde vielerorts wieder in den Katastrophenschutz investiert. „Da kommt die öffentliche Hand nicht so recht hinterher“, vermutet Haake. Jetzt räche sich, dass in den vergangenen 30 Jahren kaum Geld in die Hilfs-Infrastruktur gesteckt worden sei. „Es war ein Fehler, nach dem Mauerfall nach und nach alles einzustampfen.“ Und dieses Versäumnis „lässt sich auch nicht mal eben in ein paar Monaten korrigieren“.

Laut Landkreis steht eine Bewilligung des Antrags für den Kühlanhänger aus. Das Land habe noch nicht entschieden. Es fördere die Anschaffung zu 75 Prozent. Den Rest müsse die Hilfsorganisation übernehmen.

Was den Katastrophenschutz angeht, verweist der Landkreis auf den Gliederungsplan des Landes. Dieser sieht vor, welche Mindestanforderungen Landkreise und kreisfreie Städte erbringen müssen. Und die erfülle der Landkreis. Die Verpflegungsgruppe sei ein zusätzliches Angebot. Außerdem werde derzeit am Aufbau einer Gruppe für Logistik gearbeitet. Diese sollen die Johanniter betreiben. Die Umsetzung ist für 2024 geplant.