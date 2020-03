Rotes Kreuz findet keinen Vorsitzenden

Thomas Harms hört wie angekündigt auf / Stellvertreter übernimmt Amt kommissarisch

+ Letzte Ehrung: Der nicht zur Wiederwahl angetretene erste Vorsitzende Thomas Harms gratulierte Günter Warrelmann zur 60-jährigen Mitgliedschaft im Roten Kreuz. Markus Pohlmann (v. l.) vom Kreisverband hatte die entsprechende Urkunde dabei. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wildeshausen steht ohne ersten Vorsitzenden da. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Harms trat am Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung im Pielepoggensaal der „Gildestube“ wie angekündigt nach fünf Jahren nicht wieder an. Es fand sich aber auch niemand, der in seine Fußstapfen schlüpfen wollte.