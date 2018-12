Rotarier verkaufen ihre Suppe in Mehrwegtellern

Uwe Rüger (r.) und Jochen Vahrenhorst. verkauften 2017 Lose in der Bude auf dem Weihnachtsmarkt.

Wildeshausen - Die Wildeshauser Rotarier helfen nicht nur bei Umweltprojekten, indem sie beispielsweise Trinkwasseraufbereitungssysteme für Entwicklungsländer finanzieren. Sie achten auch auf Nachhaltigkeit in der eigenen Weihnachtsmarktbude. Bereits am Freitag, 7. Dezember, startet um 11 Uhr der Verkauf der Erbsensuppe – erstmalig mit Mehrwegtellern.

„Sie werden dann vom benachbarten Lokal Ratskeller gereinigt“, lobt Rotary-Pressesprecher Jens Schachtschneider die Zusammenarbeit. Da auch die Mitnahme der Suppe nach Hause zunehmend beliebter wird, bitten die Rotarier alle Kunden darum, in diesem Fall Töpfe oder andere Behälter mitzubringen.

Die Weihnachtshütte ist bis zum 23. Dezember jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Ehrenamtlichen verkaufen in dieser Zeit wieder die Tombolalose zum Stückpreis von zwei Euro. Es gibt mehr als 50 Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein Fiat Panda.

Dazu sind ein großer Fernseher, eine Video-Türsprechanlage, ein Smartphone und ein Kaffeeautomat neben vielen kleineren Gewinnen im Angebot. „Mit dankenswerter Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins Wildeshausen haben zahlreiche Firmen die attraktiven Preise zur Verfügung gestellt“, sagt Schachtschneider.

Am Tag vor Heiligabend wird öffentlich ausgelost

Die öffentliche Verlosung ist für Sonntag, 23. Dezember, ab 18 Uhr vor dem Stadthaus geplant. Mit den Erlösen werden viele soziale Projekte in der Region begleitet. So erhalten im Frühjahr wieder alle Grundschüler der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen ein Kinderlesebuch überreicht. Zudem gibt es ein Projekt, mit dem Geflüchtete bei der Arbeitssuche unterstützt werden sollen. In diesem Jahr halfen die Rotarier auch einer Austauschstudentin aus Brasilien mit Geld für eine umgearbeitete Beinprothese.

Der Wildeshauser Rotary-Club ist am kommenden Sonntag, 9. Dezember, auch auf dem Neerstedter Weihnachtsmarkt dabei. Dort bieten die Mitglieder ebenfalls Tombolalose an.

dr