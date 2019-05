Rotarier drehen am Deckel

Wildeshausen – Noch bis zum 8. Juni läuft die erfolgreiche Aktion „Deckel gegen Polio“. Die Mitglieder des Rotary-Clubs Wildeshausen läuteten jetzt das Finale ein und drehten bei Edeka und Famila am Westring Tausende Flaschendeckel ab. Mehr als zwölf Tonnen Polyäthylen-Deckel wurden bisher gesammelt, so Volker Kuhlmann, der Initiator der Wildeshauser Aktion. „Damit werden 36 000 Impfungen gegen die Kinderlähmung ermöglicht.“

Der Präsident des Rotary- Clubs Wildeshausen, Martin Vogelsang, bedankte sich bei der Wildeshauser Bevölkerung und beim Deutschen Roten Kreuz für die großartige Unterstützung sowie bei Kuhlmann für den großen persönlichen Einsatz über drei Jahre. Kuhlmann erklärte, dass das Ende der großartigen Aktion dem Preisverfall für Sekundärstoffe in Europa sowie dem Importverbot Chinas geschuldet ist. Außerdem hat die EU in ihrer neuen Kunststoffstrategie beschlossen, zukünftig Deckel mit den Plastikflaschen zu verbinden, was ein Sammeln unmöglich mache.

„Wir sind von dem Erfolg der Aktion überrollt worden und danken den vielen Unterstützern für ihre großartige Tatkraft. Wir konnten dadurch nicht nur Gutes tun, sondern auch einen Beitrag dazu leisten, bewusst mit den Ressourcen unseres Planeten umzugehen. Diese Einsicht gilt es zu bewahren und auch weiterhin tätig umzusetzen“, so Kuhlmann.

So viele Deckel wie in Wildeshausen wurden in Deutschland nirgendwo gesammelt. Das Ziel der Aktion unter dem weltweiten Motto „End Polio Now“ ist es, den Poliovirus in allen Ländern der Welt zu besiegen. Diese Aktion wird durch die Stiftung von Melinda und Bill Gates mit bis zu 500 Millionen US-Dollar unterstützt und ist die größte Impfaktion der Menschheitsgeschichte. dr