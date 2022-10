Rollstuhlfahrerin beklagt schlechte Behandlung durch Taxifahrer

+ © Archiv: Bor Der Fall wurde im Amtsgericht in Wildeshausen behandelt. © Archiv: Bor

Wildeshausen/Dötlingen – Wegen fahrlässiger Körperverletzung war am Freitag vor dem Amtsgericht in Wildeshausen ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am 3. Mai 2021 eine Rollstuhlfahrerin beim Ausladen achtlos behandelt zu haben, sodass sie ungebremst die Rampe vom Transporter herunterrollte und sich dabei Beschwerden an der Schulter zuzog.

Das Verfahren wurde nach der Anhörung der beiden Beteiligten wegen Geringfügigkeit eingestellt, weil Aussage gegen Aussage stand. Schon einmal war das Verfahren von der Staatsanwaltschaft beendet worden, dagegen hatte die 55-jährige Dötlingerin aber Einspruch eingelegt.

Ihren Angaben zufolge hatte der Taxifahrer seinen Wagen schon falsch herum auf dem Hof abgestellt. Dann habe sie das Gefühl gehabt, dass er ihren Rollstuhl von hinten hält und den Gurt gelöst. Der Ehemann habe aber nur neben ihr gestanden, sodass sie „volle Kanne“ die Rampe heruntergerauscht sei. Erst als ihr Mann dazugekommen sei, habe der Fahrer sich bewegt und sei dann ohne Entschuldigung weggefahren.

Langsames Rollen oder „volle Kanne“ die Rampe runter?

Der Fahrer hingegen berichtete, dass die Frau oft sehr launisch gewesen sei. Als er die Rampe heruntergelassen habe, habe sie bereits den Knopf betätigt, der die Gurte löse. „Sie ist dann langsam in Richtung Kante gerollt. Am Ende gab es einen leichten Ruck, weil sie dann von den Gurten gehalten wurde, bevor sie den Boden erreicht“, so der 57-Jährige. Die Frau habe ihn übel beschimpft und sei ins Haus verschwunden. „Auch andere Fahrer haben das schon vor mir erlebt, dass sie selbstständig die Gurte löst“, berichtete der Angeklagte. Von einer Schulterverletzung habe er bei der Frau nichts bemerkt.

Die Richterin sah angesichts der nicht beweisbaren Geschehnisse keine Möglichkeit, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Zudem erschien der Sachverhalt auch nach der Zeugenvernehmung wenig dramatisch, sodass sie das Verfahren zu den Akten legte.